Angola: La ministre appelle à la valorisation et préservation des monuments et sites

Luanda — Le ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a appelé mardi, à Luanda, à la valorisation davantage et conservation des monuments et sites afin d'assurer et de perpétuer la mémoire collective de la nation.

Parlant à la presse à la fin d'une visite au Palais de fer et à la Maison de lCulture Brésil / Angola, la gouvernante a dit qu'il était nécessaire de préserver et réhabiliter ces sites pour mettre en miroir l'identité d'un peuple ou d'une nation.

Carolina Cerqueira a indiqué que le ministère de la Cultureà travers l'Institut national du patrimoine culturel (INPC) développait des travaux pour inventorier tous les monuments et sites.

Sur l'état actuel des monuments et sites, la ministre a dit être consciente que certains était en état de dégradation très avancé.

«Nous faisons une enquête et la recherche de partenariats public-privés et des mécènes qui peuvent contribuer à la valorisation et réhabilitation des monuments et sites», a-t-il souligné.

À son tour, l'ambassadeur du Brésil en Angola, Paulino Neto, a déclaré qu'il était impérieux de préserver les monuments et sites, car ils constituent la mémoire collective des peuples.