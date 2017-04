Togo: Les grands laboratoires pharmaceutiques félicitent le Togo

La filariose lymphatique est une infection parasitaire qui atteint le système lymphatique et peut entraîner une augmentation anormale de volume de certaines parties du corps, à l'origine de douleurs, d'incapacité sévère et de stigmatisation sociale.

GSK, Merck Sharp & Dohme (MSD), et le MECTIZAN Donation Program (MDP) ont félicité mardi le président Faure Gnassingbé, le gouvernement et la population togolaise pour être parvenu à éradiquer la filariose lymphatique.

