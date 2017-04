Cameroun: Musique classique - Yaoundé à l'écoute

Après le récital de violoncelle et de piano qui a ouvert l'expérience le 13 avril dernier à la salle de spectacle de l'IFC avec des œuvres de Juliette Salmona, Katherine Nikitine et du chœur d'enfants de l'association « Arbre à musique », l'aventure se poursuit. D'abord le 15 avril, avec un ciné-concert intitulé : « Quand le cinéma était muet, les musiciens avaient la parole... », au cours duquel Gwendal Giguelay et ses invités ont revisité en musique les films des frères Lumière, Georges Melies, Buster Keaton, Chaplin.

Depuis le 13 avril dernier et ce jusqu'au 23 avril prochain, la musique classique veut bousculer le paysage culturel à Yaoundé. L'Institut français du Cameroun (IFC) accueille une série d'événements et de spectacles autour de ce style musical.

