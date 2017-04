Cameroun: Encadrement des réfugiés - Le HCR offre 16 salles de classe

Lazare-Etien Kouassi était dans la Kadey jeudi dernier pour visiter l'une de ces infrastructures.

Créée en 1971, l'école publique primaire de Timangolo (arrondissement de Kette dans la Kadey) a ouvert, jeudi 13 avril dernier, quatre nouvelles salles de classe équipées de table-bancs et deux bureaux pour l'administration. Ces infrastructures et leur équipement ont accueilli dès ce lundi de pâques certains des 685 élèves que compte cette école dont 174 réfugiés. Même s'il faut encore plus d'édifices pour l'année prochaine, le directeur de l'établissement a remercié Etien Kouassi Lazare, représentant du Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) au Cameroun pour un tel appui.

Durant l'année scolaire 2016/2017, le HCR et Catholic Relief Services ont notamment apporté une réponse pertinente à la question de l'éducation des enfants réfugiés installés dans la région de l'Est. A travers la construction de 16 salles de classe, huit latrines à trois cabines, huit bureaux de directeur et huit magasins dans les écoles du Lom-et-Djerem et de la Kadey. Grégoire Mvongo, gouverneur de la région de l'Est, a reçu officiellement les clefs de ces nouveaux bâtiments mercredi 12 avril 2017 à l'école publique bilingue de Manjou (près de Bertoua) au cours d'une cérémonie solennelle.

Le déplacement de Lazare-Etien Kouassi, effectué le lendemain à Timangolo a donc permis au nouveau représentant du HCR d'apprécier sur le terrain l'ampleur de la question de l'encadrement des réfugiés à l'Est. Rien que dans le domaine de l'éducation, la population des réfugiés originaires de Centrafrique connaît une faible scolarisation des enfants, surtout des filles. Les enseignants sont insuffisants, le matériel didactique manque et les parents n'arrivent pas à payer les frais de l'association des parents d'élèves. Autant de défis à relever par la communauté des bailleurs de fonds de l'organisme onusien.