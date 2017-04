Cameroun: Entrepreneuriat jeunes - Cinq jours pour informer

Selon Léopold Damase Zouala, coordonnateur du forum, « il est question de faire comprendre aux jeunes, intéressés par les affaires, que l'époque de l'Etat providence est définitivement révolue et que chacun doit se battre à son niveau pour émerger ». L'idée de ce rassemblement est née du constat selon lequel l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans les circuits classiques comme la fonction publique n'est plus aussi importante que par le passé. « Nous avons donc pensé leur proposer d'autres voies », indique M. Zouala. Ainsi donc, pendant cinq jours, le FOJEC prévoit des expositions-ventes, notamment pour les jeunes artisans et les transformateurs des produits locaux, des conférences-débats, des ateliers de formation, etc.

