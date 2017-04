Dans ce face à face avec la presse, interpelé sur le rôle du Sénégal au Conseil de Sécurité de l'Onu, M. Ndiaye a affirmé que son pays, membre non permanent, est arrivé au Conseil « avec des initiatives fortes » portant sur l'eau (une première au Conseil de Sécurité), la paix et la sécurité. Il a rappelé que la question de l'eau est très importante au vu du changement climatique.

Après échanges entre les deux délégations, la délégation du ministre sénégalais, Mankeur Ndiaye, a rencontré plusieurs autorités comme le vice-ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie, chef de l'Agence fédérale des pêches, Ilya Shestakov, le vice-directeur du Service fénédal de la coopération militaire et technique, Anatoliy Pounchuk et le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Oleg Ryasantsev, pour discuter d'un grand nombre de sujets dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Russie.

Le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Mankeur Ndiaye, a effectué une visite de 2 jours (17-18 avril) de travail en Russie, à l'invitation de son homologue russe, Serguei Lavrov, informe un communiqué. Plusieurs questions ont été discutées et des hommes d'affaires russes ont promis de venir prochainement au Sénégal en mission exploratoire.

