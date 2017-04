Madagascar: Babaomby - Une mer d'Emeraude pour les kitesurfers

A part le kite et le windsurf, on peut également découvrir une belle forêt de baobabs située au Nord du lagon et, quand la marée le permet, on peut rentrer en barque dans une rivière bordée d'une magnifique mangrove. La presqu'île de Babaomby permet également de très belles randonnées terrestres.

Il connaît des vents assez puissants (20 à 35 nœuds) qui soufflent d'avril à mi-novembre quasiment tous les jours. Les kitesurfers peuvent pratiquer leur sport favori en toute sérénité sur une mer turquoise aux eaux chaudes et cristallines, d'une superficie d'environ 36 km². La profondeur moyenne du lagon est de 3 mètres et le fond est majoritairement sablonneux.

Des stars mondiales du kite ont déjà surfé sur les vagues de Babaomby. On peut citer, entre autres, Alexandre Caizergues, triple champion du monde de vitesse en kitesurf, Thomas Traversa, champion du monde de windsurf en vague et Charlotte Consorti, triple championne du monde de kitesurf.

