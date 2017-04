Madagascar: Affaire Claudine R. - Wake Up Madagascar exige la démission des responsables !

Le mouvement « Wake Up Madagascar » suit de près - comme il l'avait claironné - l'évolution de l'affaire Claudine Razaimamonjy.

Les publications y afférentes s'amoncellent sur le réseau social Facebook et les revendications sont nombreuses. Après l'évacuation sanitaire ou l'évasion de la conseillère spéciale du chef de l'Etat, « Wake Up Madagascar » exige que des têtes tombent. En effet, « au nom du peuple, nous préconisons la démission de ceux et de celles qui ont participé à l'évasion de Claudine Razaimamonjy, car il s'agit d'une infraction », lit-on sur la page officielle (Facebook) du mouvement.

Effet domino. La plupart des citoyens attendent avec impatience le retour de la « Dame de fer » du régime Rajaonarimampianina sur le sol malgache pour qu'elle purge sa peine et que les affaires dans lesquelles elle est engluée puissent être élucidées. En d'autres termes, le commencement de l'Etat de droit - bien que timoré - doit être effectif et pérenne. « Nous appelons la Justice à poursuivre les complices », continue « Wake Up Madagascar », car, « c'est répréhensible ».

Si la Justice prend effectivement, sincèrement et objectivement ses responsabilités, cela va entraîner un grand effet domino autour de l'entourage de Hery Rajaonarimampianina. Par ailleurs, ce dernier exige également que soit reconsidéré le cas des trois inspecteurs d'Etat grâce à qui l'on a pu découvrir cette affaire. Pour marquer que « Wake Up Madagascar » est bien éveillé et demeure vigilant, il donne rendez-vous vendredi prochain devant le tribunal Anosy à 12h30 pour une manifestation pacifique.