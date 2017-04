Congo-Brazzaville: Douze chefs de quartier installés à Talangaï

La cérémonie d'intronisation jumelée à la présentation des chefs de quartier entrants s'est déroulée le 13 avril au siège de l'arrondissement à Mpila, sous le patronage de l'administrateur maire de Talangaï, Privat Frédéric Ndeké, en présence de ses homologues maires des arrondissements de Brazzaville.

Les temps forts ayant marqué cette séance sont, entre autres : la lecture du procès-verbal par le secrétaire général de la mairie, suivie de sa signature par le maire d'arrondissement et le secrétaire général, le port des écharpes et le discours d'intronisation par l'administrateur maire dudit arrondissement.

Conformement aux instructions préfectorales et du Conseil départemental, Privat Frédéric Ndeké a indiqué aux chefs de quartier qu'ils sont placés sous l'autorité de l'administrateur maire.

Il a, par ailleurs, assuré qu'ils sont chargés de diffuser et d'appliquer les actes et instructions de l'administrateur maire ; effectuer le recensement administratif de la population chaque année ; veiller au bon ordre et à la sécurité des personnes et des biens, à la tranquillité et la salubrité de l'espace public ; procéder aux règlements à l'amiable des différends ; procéder à la restructuration des zones et blocs dans les meilleurs délais. Enfin, Privat Frédéric Ndeké a exhorté les chefs de quartier à l'assiduité au travail et leur a souhaité plein succès dans leurs fonctions.

Prenant la parole, le représentant des chefs de quartier a exprimé, au nom du collectif, leurs reconnaissances à l'endroit de l'administrateur maire de Talangaï avec qui, a-t-il dit, ils chemineront ensemble. « A son endroit, nous formulons le vœu qu'il prospère à tous égards pour gérer l'arrondissement 6 Talangaï ».

Il sied de rappeler que cet arrondissement qui se trouve à la périphérie nord de Brazzaville a été créé le 28 novembre 1970 suite à la densité et à l'extension de l'arrondissement 5 Ouenzé d'une part et, d'autre part, au nombre croissant de sa population et l'affluence massive des Congolais RDC en provenance de Kinshasa.

Le sixième arrondissement est limité au Nord par la rivière de Mikalou, au Sud par l'arrondissement 3 Poto Poto, à l'Est par le fleuve Congo et à l'Ouest par l'arrondissement 5 Ouenzé.

Il comprend désormais 12 quartiers, à savoir : le quartier 601 Mpila, 602 Intendance, 603 Texaco Tsiémé, 604 Fleuve Congo, 605 Joseph Ngobali, 606 Champ de Tir, 607 Liberté, 608 Simba Pelle, 609 Volonté populaire, 610 Maman Mboualé, 611 Ngamakosso et 612 Manianga.