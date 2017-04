Afrique: Afrobasket Brazzaville 2017 - Le pays court de gros risque en cas de désistement

Tenant compte de la conjoncture économique difficile, le ministère des Sports et la Fécoket devraient donc mobiliser leurs efforts pour solliciter un appui important des sponsors nationaux et d'autres partenaires afin d'alléger la charge financière de l'Etat.

La facture, à régler avant le 1er août de l'année en cours, pourra s'élever à plus de 3 milliards de FCFA. Aussi, le ministère des Sports et la Fécoket devraient rembourser les frais déjà engagés par la Fiba-Afrique. Et, la Fécoket se verra infliger une suspension d'au moins deux ans.

La République du Congo, représentée par le ministre des Sports et de l'éducation physique, Léon Alfred Opimbat, et l'ancien président de la Fédération congolaise de Basket (Fécoket), Firmin Dinga, a signé en mai 2016 avec les représentants de la Fédération internationale de Basket (Fiba-Afrique), une lettre d'accord. Celle-ci attribuait l'organisation de l'Afrobasket au Congo pour le mois d'août prochain à Brazzaville.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.