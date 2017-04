Le plan de rattrapage Vih/sida en Afrique de l'ouest et du centre en cours depuis juin dernier va être… Plus »

« Les espèces classées à la Cites (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) sont victimes de prélèvement illégal dans 45% des sites naturels inscrits au patrimoine mondial », alerte le rapport, ajoutant que 40% de tous les éléphants d'Afrique et près d'un tiers des tigres à l'état sauvage vivent dans ces sites.

« Cette étude nous rappelle que les crimes organisés peuvent aller aussi loin que pénétrer les sites protégés mondialement, et cette menace mondiale ne peut être affrontée qu'à travers des actions collectives et internationales. », estime-t-il.

Le texte indique que le marché du commerce illégal d'espèces sauvages, d'une valeur annuelle comprise entre 15 et 20 milliards de dollars, se classe au quatrième rang mondial des commerces illicites après la drogue, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains.

Et ces activités destructrices mettent à la fois en péril les espèces qui vivent sur ces sites et les communautés locales, dont les moyens de subsistance en dépendent.

Pour les auteurs du document, bien qu'ils soient reconnus pour leur beauté naturelle, leur biodiversité, leurs caractéristiques géologiques et écologiques, ces sites classés au patrimoine mondial sont menacés par le braconnage, l'exploitation forestière et la pêche illégale.

