Congo-Brazzaville: Lutte contre le paludisme - La Fondation « Cœur angélique » sensibilise à l'assainissement

En prélude de la Journée mondiale de lutte contre cette pandémie, célébrée le 23 avril de chaque année, le président d'honneur de la Fondateur « Cœur angélique, Rudy Stephen Mpieré Ngouamba, a organisé le 15 avril, une opération de salubrité dans les onze quartiers de Madibou

Placée sur le thème : « Un environnement sain pour un corps sain » ou encore « Mobilisons-nous pour l'opération de salubrité sur toute l'étendue de Madibou », cette campagne a connu la participation de plusieurs femmes et jeunes du 8e arrondissement de Brazzaville. En effet, ces derniers ont mené une action jugée de « grande envergure », dans les Centres de santé intégrés, les écoles publiques, les marchés et grandes artères de Madibou. Pour encourager cette action, l'initiateur a remis, symboliquement, grâce à ses donateurs et contributeurs, des moustiquaires imprégnées et autres présents aux différentes équipes positionnées sur les sites.

« En prélude à cette journée, nous avons jugé bon de sensibiliser les populations, notamment celles de Madibou à l'importance de l'assainissement de l'environnement dans lequel elles vivent. Il ne s'agissait pas seulement de leur remettre des moustiquaires mais également de les instruire sur l'importance de tenir l'environnement propre pour que notre corps soit en bonne santé », a indiqué Rudy Stephen Mpieré Ngouamba.

Espérant que le message est bien perçu, il a invité la population à multiplier des actions allant dans ce sens afin que cette habitude s'inscrive dans le cadre de leur culture. Habitant de Madibou, le président d'honneur de la Fondation « Cœur angélique » envisage d'étendre ses actions dans les autres quartiers et arrondissements de Brazzaville. Créée en 2008, cette fondation s'est fixée entre autres objectifs de promouvoir la culture citoyenne, le civisme, la formation et l'éducation. Elle œuvre également dans le social en mettant un accent particulier sur les jeunes congolais issus des milieux défavorisés, en contribuant à leur succès sur les plans technique, socio-culturel et sanitaire.

C'est ainsi que Rudy Stephen Mpieré Ngouamba qui a visité l'école primaire et le CEG de Mayanga dont certaines salles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes, n'exclut pas l'idée de mener une action allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'apprentissage. « Je pense que le souhait serait de pouvoir améliorer les conditions dans lesquelles les enfants apprennent. Donc, les donateurs, les bonnes volontés ont certainement eu à obtenir ces informations y compris le gouvernement pour que tous, ensemble, nous puissions nous unir en vue d'améliorer les conditions d'apprentissage au sein de cette école. D'ailleurs, nous avons initié un courrier auprès de l'administrateur-maire pour obtenir des autorisations de réhabiliter certaines écoles de l'arrondissement », a-t-il laissé entendre.

Interrogé par la presse sur son éventuelle candidature aux prochaines élections législatives, Rudy Stephen Mpieré Ngouamba que la population appelle affectueusement « Ya Rudy » pense que le moment viendra pour se prononcer sur la question. « C'est vrai, il y a des populations qui me demandent d'être candidat, mais j'attendrai le moment opportun pour effectivement. Vous avez certainement pu le remarquer lors de notre passage dans les différents quartiers de Madibou, j'ai réfléchi et je pense que cela ne dépendra pas de moi », a-t-il fait remarquer.