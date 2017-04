Congo-Brazzaville: Talangaï - Célestin Okandzé offre deux passerelles aux habitants du quartier 65

Répondant aux questions de la presse, Juste Célestin Okandzé a revendiqué plusieurs autres réalisations dans ce quartier. A son actif, ce membre du comité PCT du 6ème arrondissement a affirmé avoir rétabli l'électricité et l'eau en faveur de plus de 50 familles vivant aux alentours de l'église Kimbaguiste.

« Les deux ouvrages de franchissement que nous avons construits dans la rue Saint-Paul et ici à Dévala, répondent aux doléances exprimées par la population depuis des décennies à l'endroit des élus et des cadres du quartier. Etant habitant de Talangaï, et connaissant mieux les problèmes de cette zone que quiconque, nous avons tenu, avec nos modestes moyens, à soulager ces populations », a indiqué Juste Célestin Okandzé.

