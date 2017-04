Cameroun: Crise anglophone - Convoqués au tribunal, des évêques appellent les fidèles à la mobilisation pacifique

Et de se demander pourquoi les responsables d'autres établissements scolaires, privés et publics ceux-là, également paralysés du fait de revendications de fédéralisme, voire de sécession de certains activistes, ne sont pas eux aussi poursuivis pour les mêmes faits.

Pour lui, l'Église catholique qui est au Cameroun ne saurait être tenue pour responsable de la crise qui paralyse les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis plus de 5 mois.

On leur reproche ne pas être intervenus afin de faire reprendre les classes dans les régions anglophones du pays, secouées depuis novembre 2016 par une crise sociopolitique, et donc d'avoir implicitement incité à l'arrêt des cours.

Cornelius Fontem Esua et Michael Miabesue Bibi voudraient continuer à compter sur les prières des fidèles pour un dialogue plus constructif et une solution vraie et durable des problèmes socio-politiques que connaît le actuellement le Cameroun.

«Cette citation n'est pas seulement adressée aux évêques et aux principaux des établissements visés, mais à vous tous, en particulier les parents sous le contrôle desquels l'Église ouvre et gère les établissements scolaires», peut-on lire dans le communiqué adressé aux fidèles.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.