Gabon: OVAN/Ogooué-Ivindo - Chantal MEBALEY pose des actes

Le Ministre délégué, Chantal ABENDANG MEBALEY, s'est rendue ce week-end écoulé dans la commune d'Ovan, son fief politique dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Elle a tenu, conformément à ses engagements, à apporter des réponses positives et concrètes à certaines doléances ,notamment au niveau du Centre médical, de la Préfecture et des établissements secondaires et primaires de cette localité.

Chose promise, chose due. Le ministre Chantal ABENDAND MEBALEY a séjourné dans le département de la M'voung, plus précisément dans la commune d'Ovan du 14 avril au 17.

Un séjour au cours duquel elle a visité, tour à tour la Préfecture, le Centre médical et les établissements primaires, secondaires et de la commune. Le Centre médical a bénéficié des produits pharmaceutiques et bien d'autres présents, pour les premiers soins, d'une valeur 1.560 000fcfa.

Le collège Daniel Hubert NNA EKAMKAM d'OVAN a bénéficié 35 tables bancs, 13 bureaux et 13 chaises pour les enseignants. Les écoles primaires quant à elles, ont bénéficié des postes de travail complets pour chaque école.

Aussi ont-elles été gratifiées des imprimantes, des rames de papiers, des cartons de craies et des climatiseurs pour chaque école. Le membre du gouvernement a également tenu à soutenir les églises, notamment Catholique et Protestante pour la fête de Pâque.

Tout en exhortant aux bénéficiaires d'en faire bon usage, le ministre Chantal ABENGDANG MEBALEY a souligné que ces dons sont la concrétisation des engagements qu'elle avait pris.

C'est pour elle, l'expression et la manifestation de la politique de partage impulsée par le chef de l'Etat, et ce, malgré, la grave crise économique que traverse le pays. le Préfet, le Médecin en chef du centre médical et le Principal du collège ont exprimé aux noms des populations, leur totale satisfaction et souhaite la pérennisation de ces actions.