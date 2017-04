Congo-Kinshasa: Le colonel Elvis Palanga en guerre contre les tracasseries policières

Devenues un fléau qui a profondément détérioré le climat de déjà si mal entre la population kinoise et les policiers de garnison de Kinshasa, les tracasseries policières ont été fustigées sévèrement condamnées hier mardi 18 avril 2017, au Camp Lufungula, le commissaire supérieur principal Elvis Palanga Nawej. C'était cours de la parade qu'il a présidée en sa nouvelle qualité commissaire provincial de la police intérimaire, après la du commissaire divisionnaire adjoint Célestin Kanyama.

En s'attaquant à ce mal qui déshonore le policier du peuple, commissaire provincial intérimaire vise en somme, restaurer les de solidarité devant unir les policiers et la population dont ils sensés assurer la protection et celle de ses biens. On sait que police est au service de la population.

Qu'aujourd'hui, elle serve intérêts de quelques brebis égarées, intégrées dans les rangs de service d'ordre, cela ne pouvait que détourner leur mission primaire.

Voilà pourquoi le commissaire supérieur principal Elvis Palanga s' insurgé par la suite, contre les comportements brutaux et de certains éléments de la Police de circulation routière s'illustrent par un langage outrancier et des actes dignes de sur nos routes. On ne peut arracher les clefs de contact ou disputer le volant avec les chauffeurs récalcitrants, comme il est donné de le déplorer au niveau de certains carrefours.

Cependant, pour restaurer la quiétude dans la ville de Kinshasa, il promis de renforcer les patrouilles pédestres et motorisées toutes les communes de la capitale. Ce qui permettrait de restaurer quiétude en imprimant la peur dans le camp des malfaiteurs et reconversion des marginaux vers des activités plus respectables.

Kinshasa ne peut devenir sécurisée que si sa police s'attaque à criminalité et éradique l'insécurité.

Le commissaire supérieur principal Elvis Palanga a insisté d' part, sur la discipline qui semble s'éloigner des rangs de la troupe.

La force d'un service d'ordre repose sur le respect de la discipline, l'application stricte du code d'éthique et de déontologie. La provinciale devrait s'inscrire dans cette dynamique, question mettre en œuvre la vision des responsables de la Police congolaise.

Enfin, le commissaire provincial de la police intérimaire a le détournement par les commandants des unités, des rations et primes destinées à leurs hommes.

Il les a invités à faire preuve bonne gouvernance s'ils ne souhaitent pas un jour, avoir à pour certains manquements. Je m'impliquerai pour que des actes mauvaise gestion des rations et des primes soient délaissés, au d'une répartition équitable au profit de la troupe.

Pour terminer, il a mis un accent particulier sur la gestion armes et munitions de la police. On ne peut plus laisser les vadrouiller avec leurs armes à travers la cité, après les heures service.

Ce qui à une certaine période, a favorisé la recrudescence l'insécurité. Afin de mettre un terme à cette anarchie, il a les commandants des unités à se rassurer que les armes et soient ramenées après des missions de service.

En évoquant cet de la gestion des magasins d'armement des unités de la police, commissaire supérieur principal Elvis Palanga veut éradiquer désordre qui avait élu domicile au sein de certaines unités, et lequel des policiers raffolaient parader avec leurs armes de pour impressionner les populations civiles et quelquefois, s' servaient pour opérer des extorsions aux heures avancées de la nuit.

Désormais, selon les nouvelles instructions qu'il a communiquées cours de cette parade, toute sortie d'arme et de munitions être justifiée par une mission de service régulière connue approuvée par les responsables de l'unité.

Est-ce la fin du règne des tracasseries policières à Kinshasa ? ton semble lancé.