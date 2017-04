Congo-Kinshasa: Accord de la Saint Sylvestre - Lisanga maintient la balle dans le camp de Kabila

Lisanga pense qu'il temps de rompre avec le cycle sans fin concertations, conciliabules, conclaves, rencontres secrètes, rondes, négociations directes et autres dialogues, qui font de République Démocratique du Congo, la risée du monde entier. Il grand temps, selon lui, de mettre le cap sur l'organisation élections en 2017, afin de résoudre la crise de légitimité qui les institutions à mandats électifs et leurs animateurs.

« Au-delà des querelles sur les hommes, le principal objectif qui doit nous guider tous, est celui de rendre opérationnel l'Accord du 31 décembre 2016, par la signature de l'Arrangement particulier, qui en fait partie intégrante, et constitue la condition sine qua non de sa mise en œuvre intégrale », a martelé Lisanga Bonganga.

