Congo-Kinshasa: Nouvelle guerre à l'Est - Produits étrangers !

On commence à comprendre petit à petit les effets de la longue guerre qui a longtemps sévi à travers les territoires de l'Est de la République et soutenue par des armées régulières des Etats voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda.

En effet, la guerre a quitté le terrain des armes pour envahir le secteur économique. Sans coup férir, les habitants des territoires de l'Est de la République s'approvisionnent pour la plupart en produits de première nécessité Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. Outre certains produits manufacturés, les congolais des territoires de l'Est se rendent dans les Etats voisins pour se procurer des produits agropastoraux et halieutiques de première nécessité, notamment la viande, les poissons, les haricots, les petits pois, les pommes de terre, les bananes plantains et autres.

Selon des témoins ayant circulé à travers les villes et villages des provinces congolaises de l'Est, la situation est jugée catastrophique et alarmante sur le plan économique. A l'ouverture des frontières avec ces Etats voisins de l'Est, ce sont de longues files des gros appartenant aux opérateurs économiques en provenance de ces Etats qui entrent sur le territoire congolais bourrés des produits agropastoraux et halieutiques à vendre aux Congolais. Ceux des opérateurs nationaux, et ils ne sont pas nombreux à cause des tracasseries et policières leur imposées de l'autre côté de la frontière pour décourager, qui prennent un grand risque de traverser la pour s'approvisionner dans ces Etats voisins s'exposent à sortes de dangers. Ils sont soit mis aux arrêts sans motif valable,

soit d'être dépouillés de leurs fonds de commerce ou des en cours de route. Comme le franc congolais n'a pas cours de l' côté de la frontière congolaise, il faut souvent se munir de monnaie locale ou mieux des devises fortes, notamment le dollar Us l'Euro qu'il faudra échanger avec la monnaie de l'Etat concerné les transactions.

Le secteur agropastoral détruit

A cause de multiples invasions de ces territoires par des rebelles irréguliers et des éléments des armées régulières et ougandaises, les paysans produisent juste pour leur consommation. Ce sont des produits agropastoraux provenant du Rwanda,

de l'Ouganda et de la Tanzanie qui ont envahi les marchés congolais de l'Est. Pire, des opérateurs économiques de ces deux ont installé des magasins le long des frontières communes pour vendre des produits manufacturés provenant des Etats du Proche Extrême Orient.

Rareté des banques commerciales privées crédibles

Vu la rareté et parfois l'absence des banques commerciales privées des institutions financières crédibles à travers tous ces de l'Est, les habitants et surtout les opérateurs traversent la frontière pour aller ouvrir des comptes bancaires les différentes banques commerciales privées rwandaises, ougandaises,

kenyanes et tanzaniennes pour y placer leurs capitaux. Ce qui et sécurise les transactions à tout moment pour les opérations commerciales. Ce sont dans les banques rwandaises ougandaises et parfois kenyanes que les Congolais de l'Est leurs fonds de commerce. En clair, ce sont des Congolais alimentent une partie substantielle des économies de ces Etats.

Le signal a été donné avec la faillite de certaines financières, dont particulièrement la chaîne de Mecreco implantée il a peu à travers les grandes villes et localités des provinces l'Est. Des milliers de nos compatriotes ont été pris de court et pire,

l'Etat congolais n'a toujours pas remboursé les fonds déposés s'élèvent à des millions des dollars Us. Que de morts par cardio-vasculaires depuis lors ! Que de divorces ne vit-on pas ! de litiges commerciaux devant les cours et tribunaux! Que des d'emplois !

Un ancien gouverneur de province qui avait revendu sa villa pour enrichir son compte dans une institution financière s' réveillé un matin en apprenant que cette dernière n'était plus mesure de lui rembourser son argent, qu'il comptait utiliser pour transaction financière avec un partenaire chinois pour l' d'une usine des produits électroménagers au Nord et Sud Kivu ! femme d'affaires a eu l'idée de vendre aussi sa villa cossue alimenter son compte logé dans une institution financière. Cela, vue d'effectuer des transactions pour l'approvisionnement en électroménagers pour ses magasins de Bukavu, Uvira, Beni, Butembo Goma. Elle a été terrassée par un accident cardiovasculaire et rejoint nos ancêtres. Une autre femme d'affaires qui avait hypothéqué deux de ses villas pour bénéficier d'un crédit dans institution financière locale a connu un sort bizarre. Ce crédit lui permis de construire une grande boulangerie sur un terrain situé long de la Place du 24 novembre à Bukavu. Une méchante administrative est venue détruire ses espoirs en ordonnant destruction de ce bijou avec comme effet néfaste la perte d' pour les 56 agents qui y prestaient, sans oublier celle des attendues par l'administration fiscale et parafiscale. Ce qui provoqué chez elle un accident cardiovasculaire.

Non seulement, les compatriotes des territoires de l'Est les produits agropastoraux et halieutiques provenant du Rwanda, l'Ouganda et de la Tanzanie et dans une certaine mesure du Kenya.

Pire, ils consolident les économies de ces Etats avec les dépôts leurs avoirs, les banques commerciales privées de ces Etats. Il que des succursales de ces banques existent dans certaines villes provinces de l'Est. Mieux, ce sont des aéronefs battant rwandais et kenyan que nos compatriotes utilisent pour déplacements vers les pays de l'Europe, d'Amérique, de l'Afrique d'Asie. Il en est de même pour le fret. Et dire que ce sont camions battant pavillon rwandais, kenyan, ougandais et Tanzanien transportent les produits importés par bateaux en provenance l'Europe, d'Asie, d'Amérique destinés pour la RDC. Bref, la guerre quitté le terrain des armes pour le secteur économique et cela au et au su de nos gouvernants.