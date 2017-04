Angola: Préparation dans la rigueur de la sécurité électorale

Les activités administratives et opérationnelles réalisées par différents organes de la Police Nationale durant le dernier trimestre, et les perspectives d'autres actions à venir figurent parmi les questions à débattre dans cette réunion à laquelle participent les commandants provinciaux et des hauts responsables des organes centraux des Forces du maintien de l'ordre.

Le Conseil, qui durera deux jours, vise à faire le bilan de la sécurité garantie par les Forces publiques durant le processus d'Enrôlement électoral, et à passer en revue l'état de promptitude de la Police et les moyens avec lesquels elle doit assurer la sécurité durant les prochains scrutins.

Il est donc indispensable que la Police soit dotée d'instruments et des techniques adéquates, de façon à correspondre aux aspirations de la population, "faisant preuve d'un comportement digne et exemplaire, qui ne puisse laisser aucun doute sur le véritable rôle de l'agent de l'ordre", a-t-il souligné.

