Ile Maurice: Débats - Echanges ouverts sur l'innovation

L'innovation est un sujet de plus en plus récurrent dans le monde des affaires. Ce sera le sujet des discussions du Huawei Innovation Forum qui se tient ce mercredi après-midi 19 avril, à l'hôtel Hennessy Park à Ebène dans le cadre de Huawei Creativity & Innovation Week qui a été lancée le 27 mars et qui prendra fin ce vendredi 21 avril.

La Huawei Creativity & Innovation Week est une initiative qui rassemble à la fois les entrepreneurs et les innovateurs mauriciens afin qu'ils partagent leurs expériences et leurs convictions sur les thèmes de la créativité et de l'innovation. L'évènement se décline en trois axes, notamment le concours «Most Innovative Idea for an App», la Huawei Innovation Forum ainsi que les Creativity and Innovation Stories. Qui comprend une série d'entretiens vidéo qui seront postés sur la page Facebook de Huawei. D'ailleurs, Huawei continuera à poster des vidéos jusqu'au 21 avril à ce propos.

Le discours d'ouverture sera fait par le secrétaire de la Chambre de commerce et de l'industrie de Maurice (MCCI) Raju Jaddoo. Le panel de discussion sur l'innovation sera composé de Nad Sivaramen, pour le compte du groupe La Sentinelle, de la Chief Executive de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) Catherine Gris, du directeur et fondateur de IV Play, Mario Guillot, ainsi que du directeur de La Turbine, Fabrice Boullé. Autre point fort du forum : la remise de prix pour la compétition «Most Innovative Idea for an App».

Ouvert à tous ceux de plus de 18 ans, ce concours permettra au lauréat de bénéficier d'un encadrement de deux mois au sein de l'incubateur de start-up, La Turbine, tout en gagnant un téléphone d'affaires Huawei Mate 9, qui offre aux utilisateurs professionnels une expérience Android innovante. Les inscriptions étaient ouvertes du 27 mars au 14 avril.