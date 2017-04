Ile Maurice: Vingt et un voyages pour Deodass Appadu

Vingt et un voyages au coût de Rs 2 millions. C'est le nombre de voyages et le montant dépensé par le gouvernement pour Deodass Appadu, ancien Secretary to the President.

Le bureau du Premier ministre a déposé un document à la bibliothèque de l'Assemblée nationale mardi 18 avril dans lequel figurent les différents voyages. Cette démarche fait suite à une question parlementaire de Rajesh Bhagwan datant du 11 avril.

Deodass Appadu a pris congé de la fonction publique pour prendre de l'emploi chez Vango Properties Ltd, une compagnie d'Alvaro Sobrinho.

Voici la liste des voyages effectués par Deodass Appadu, ancien Secretary to the President, leur coût correspondant et les détails y relatifs.

Les voyages entrepris par Deodass Appadu by L'express Maurice on Scribd