Ile Maurice: Business Magazine a 25 ans

Le dernier quart de siècle a été une période charnière pour Maurice durant laquelle les grandes manœuvres économiques ont été initiées, notamment les réformes de Rama Sithanen sur le plan fiscal et la facilitation des affaires.

Ce dernier quart de siècle également a vu le lancement de nouvelles industries comme le global business, le seafood, et aussi l'émergence de la Bourse de Maurice.

Business Magazine est sorti des presses le 17 avril 1992, grâce à l'initiative de Lindsay Rivière et de PriceWaterhouseCoopers. Lindsay Rivière, à qui l'équipe de Business Magazine donne d'ailleurs la parole dans cette édition spéciale, raconte la genèse de Business Magazine, la rigueur dans le traitement de l'information d'affaires et comment Business Magazine a accompagné le développement économique du pays ces dernières années. Lindsay Rivière commente également l'ouverture graduelle du secteur privé, qui entretenait autrefois une «culture du secret». Le fondateur de Business Magazine revient, par ailleurs, sur les défis de la presse économique et met en garde contre les dangers de l'amateurisme.

D'autres rubriques originales jalonnent cette édition spéciale qui donne la parole à ses lecteurs, aux abonnés, aux annonceurs, mais aussi aux anciens journalistes qui ont participé à faire de la publication ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Depuis 25 ans, Business Publications Ltd poursuit son chemin, sans flancher. Racheté en 2011 par La Sentinelle, BPL n'a pas cessé d'innover. Ces cinq dernières années elle a lancé d'autres publications : Business Magazine Océan Indien, Men's Style, l'Annuaire de la Com et Education and Career.

À noter aussi dans cette édition spéciale, un point sur le classement des 100 premières compagnies datant de l'année 1992. À cette époque, le classement était dominé par le groupe Rogers avec un chiffre d'affaires de Rs 3,2 milliards, suivi d'Air Mauritius, d'Ireland Blyth Ltd, du groupe Currimjee et de Shell (Mauritius) Ltd. Ainsi, parallèlement à Business Magazine, le Top 100 Companies, publication phare de BPL (dont la prochaine édition est prévue pour fin juin) célèbre également ses 25 ans.