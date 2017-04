Ile Maurice: Hausse du prix du carburant - La motion d'Alan Ganoo rejetée

Des Audi et des BMW de 2995 cc. Une autre BMW de 5972 cc. Ce sont des voitures qui ont été… Plus »

Prenant la parole, le ministre Ashit Gungah a, lui, indiqué que «les consommateurs ont bénéficié de deux baisses consécutives». Et qu'il a toujours été «transparent dans mon approche». Depuis 2014, «nous avons une meilleure gestion des affaires et prenons des mesures et des décisions réfléchies». Et d'affirmer que de janvier 2016 à février 2017, le prix du carburant a connu une hausse. En dépit de celle-ci, le prix est resté inchangé. «Nous avons puisé Rs 2 milliards dans le Price Stabilisation Account.»

La motion de disallowance du PMSD pour annuler la Governement Notice 40 visant à exempter la Metro Express Ltd d'une EIA Licence a également été rejetée. Les Bleus se sont attardés sur l'aspect environnemental de ce projet. Adrien Duval a, lui, demandé si des études seront menées sur l'impact du Metro Express sur les maisons qui seront détruites et les routes.

