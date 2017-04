Madagascar: « D'amour et d'amitié » - La soirée rétro du RCA en faveur des enfants atteints d'hydrocéphalie !

Pour concrétiser ses actions, le Rotary Club Antananarivo Anosy organise sa levée de fonds ce 21 avril au CEMES Soanierana.

Le Rotary Club d'Antananarivo Anosy, pour soutenir ses actions sociales, organise une soirée rétro au Cercle mess Soanierana ce vendredi.

Ce 21 avril, le Rotary Club d'Antananarivo Anosy organise « D'amour et d'amitié ». Une soirée qui replongera les spectateurs dans les années 60, 70, 80. Aux micros, on retrouvera un as de l'animation. 2016 a, pour lui, été une année exceptionnelle. Il a célébré ses vingt ans de scène. Connu pour être un bon animateur, mais surtout un excellent interprète, Nanja a été sollicité par le Rotary Club d'Antananarivo Anosy pour faire danser tous ceux qui seront parmi eux ce vendredi. « La soirée débutera à 19 heures et demie.

Les gens sont invités à se prendre au jeu et à s'habiller rétro », lance Madeleine Ramaholimihaso, du comité d'organisation. Les fonds récoltés seront bien évidemment dédiés aux œuvres sociales du club. « Le RCA œuvre depuis plusieurs années pour les enfants malades. Cette fois, nous avons choisi d'aider les enfants atteints d'hydrocéphalie », selon toujours la même responsable.

Joindre l'utile à l'agréable. « La participation à cette levée de fonds permet de réduire la morbidité pédiatrique, la mortalité et la stigmation dues à l'hydrocéphalie et allège la situation des parents des enfants malades », explique Donatella Rakotonavahy, Présidente du RCA. Le Rotary Club d'Antananarivo Anosy a cette fois décidé de mettre en place des partenariats. « L'association Pneumo-Aide qui travaille à Madagascar depuis 2008 a répondu favorablement à notre demande et met à la disposition du club des valves de dérivation que l'on offrira gracieusement à des enfants atteints d'hydrocéphalie. La pose de ces valves impliquera des spécialistes malgaches en neurochirurgie, et se fera dans un centre hospitalier à Antananarivo.

Le RCA prendra en charge les frais afférant à l'hospitalisation, aux examens médicaux préopératoires incluant le scanner et l'achat des médicaments nécessaires, avant, pendant et immédiatement après l'intervention chirurgicale », selon toujours les explications de la Présidente. Pour apporter son soutien aux enfants atteints d'hydrocéphalie et soutenir les actions du RCA, rendez-vous donc le 21 avril au Cemes Soanierana.