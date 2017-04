Madagascar: Atallah Béatrice - « Nous ne gérons pas seulement le présent !»

Environnement favorable . Le MAE aura ainsi intérêt à mettre en place un environnement favorable pour favoriser et motiver ses ressources humaines. Trois livrables ont été proposés durant le conclave, à savoir la politique de renforcement de capacité, celle du plan de carrière dont le projet a déjà été avancé à Ampefy, ainsi que la politique de cohésion du groupe et d'appropriation des orientations du MAE.

Politique étrangère . Le DG de la Promotion économique et de la diaspora Ratsimandao Tahiry d'expliquer les démarches de la réflexion du MAE : « Le MAE a pris en considération le contexte diplomatique auquel Madagascar a fait face ainsi que les réformes engagées au sein de tout le gouvernement. Après avoir brossé l'état des lieux et développé la nouvelle vision de la politique étrangère de Madagascar, nous avons défini les axes prioritaires tout en tenant compte des facteurs déterminants. » Les participants aux travaux de réflexion d'Ampefy étaient unanimes sur le fait que la mise en œuvre de la politique étrangère de Madagascar ainsi que les réformes nécessaires incluant la gestion axée sur les résultats, la Charte de service, et la diplomatie numérique et de proximité ne sera pas exécutée par un robot.

Une grande première ! Le staff dirigeant du ministère des Affaires Etrangères (MAE) s'est penché la semaine dernière à Ampefy sur les manières de faire rayonner la diplomatie malgache face aux défis et enjeux du XXIe siècle. « Nous ne gérons pas seulement nos relations diplomatiques d'aujourd'hui, nous pensons profondément à son avenir dans les cinq ou dans les dix années à venir en fonction des intérêts de Madagascar et des nouvelles donnes internationales. L'objectif résidera dans la contribution de la diplomatie malgache à l'épanouissement de tous les secteurs (... ). J'aimerais réellement que la diplomatie malgache ait un impact direct sur la vie de la population malgache. », a affirmé la ministre Atallah Béatrice à Ampefy.

