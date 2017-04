Madagascar: Nosy-Be - Venue massive de touristes nationaux durant le week-end pascal

Nosy-Be, une destination prisée par les touristes nationaux et étrangers.

Les meilleures destinations touristiques de Madagascar sont mieux connues par les touristes étrangers que par les nationaux. Pour corriger cette situation, un événement a été organisé à Nosy-Be pour la promotion de ses sites et attractions.

100.000Ariary ! C'est la dépense de transport payée par les touristes nationaux qui ont passé le week-end de Pâques à Nosy-Be. Plus de 150 personnes venant d'Antananarivo ont participé à cette aventure baptisée Mi-Paka Nosy-Be. « L'idée est de faire connaître les destinations touristiques du pays aux nationaux. Nous avons commencé par Nosy-Be, très connu par les étrangers, mais mal connu par les Malgaches », ont indiqué les organisateurs de l'événement. En effet, une grande partie des participants à l'aventure ne connaissent pas la zone et ont pu faire plusieurs découvertes. Nosy Komba, NosyTanikely, Andilana, etc. autant de sites pittoresques pour le tourisme de découverte et d'évasion, qui ont satisfait les vacanciers venus en masse. En outre, des spectacles animés par des artistes de renom venant des quatre coins du pays étaient au programme.

Noire de foule. Certes, Nosy-Be est une île très animée en périodes de fêtes et de haute saison touristique. Le week-end dernier, chaque mètre carré de la plage de Madirokely était réservé, dès la veille de Pâques. « Cela se passe toujours ainsi avec la venue massive de vacanciers. La plage est noire de foule et les visiteurs savent apprécier ce grand rassemblement », a témoigné un barman sur les lieux. A noter que Nosy-Be à un fort potentiel dans le secteur du tourisme, grâce à son aéroport international et au développement de la ville. En effet, Hell-Ville est connue comme ville pilote du projet présidentiel Smart city et dispose déjà d'installations technologiques pour la sécurité.

Bien connue par les touristes étrangers, notamment européens, elle est aujourd'hui de plus en plus prisée par les touristes nationaux. Cette destination réunit d'ailleurs toutes les attractions touristiques de Madagascar, avec ses biodiversités, ses sites pittoresques et réserves protégées, ses pistes diversifiées pour les amateurs de sports mécaniques, son terrain de golf, etc. Pour cette année, plusieurs manifestations et événements pour la promotion de la destination Nosy-Be sont déjà en vue, d'après l'Office régional du tourisme.