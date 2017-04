Madagascar: Sodimilk - Fromage fondu « Le Mangoro » lancé sur le marché

Les gagnants du jeu organisé par Sodimilk, dans le cadre du lancement de son nouveau produit.

Un fromage fondu s'ajoute à la gamme de produits de la marque « Le Mangoro ». Cette nouveauté a été présentée, vendredi dernier, par Sodimilk.

Jeune start up de seulement de 2 ans, Sodimilk élargit sa gamme de produits. En effet, cette société veut se spécialiser dans la fabrication du fromage et souhaite devenir un acteur majeur dans la filière. « Une des perspectives pour l'année 2017 est de développer notre gamme produit pour pouvoir offrir un large choix de fromage de qualité au marché malgache. C'est dans cette optique qu'elle lance son nouveau fromage fondu qui vient s'ajouter à la gamme Le Mangoro », ont indiqué les promoteurs du nouveau produit. « Fabriqué à base du Mangoro pâte dure dont la qualité n'est plus à démontrer, ce nouveau produit est déjà disponible dans de nombreux points de vente. Il sera bientôt présent dans les grandes surfaces », ont-ils ajouté.

Animation. Outre le lancement de son nouveau produit, Sodimilk a organisé un tirage au sort pour ses clients, dans le cadre de la première édition de la Grande Braderie de Madagascar de cette année, et de la Foire Fouille. A cette occasion, un bon d'achat de 440.000 Ariary, valable jusqu'à la fin de l'année 2017 a donc été offert à deux heureuses gagnantes, Lalatiana Ravololomanana et Raholiarisoa Sahondra. A noter que Sodimilk est connu à travers la marque « Le Mangoro », depuis 2015. « Notre métier consiste à collecter le lait auprès des éleveurs, à le transformer en fromage et enfin à le commercialiser. D'où notre slogan 'Vokatra mitondra hafaliana' qui évoque notre mission principale, celui de procurer de la joie à notre environnement immédiat », a expliqué Andry Raveloson, gérant de la société. Ce dernier a remporté en décembre 2016 le Trophée Très Jeune Entrepreneur décerné par la BNI Madagascar. Son entreprise a bénéficié à l'occasion d'un prêt de 100 millions d'Ariary à taux zéro. Aujourd'hui, elle a trois centres de collectes et travaille avec environ 150 éleveurs actuellement, et emploie une trentaine de collaborateurs à Antananarivo et à Antsirabe.