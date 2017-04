Madagascar: Filière Or - Elaboration de la stratégie de gouvernance

Il importe de mieux maîtriser la traçabilité de l'or.

L'ANOR (Agence Nationale de la Filière Or) organisera un atelier national portant sur la stratégie de gouvernance du secteur aurifère. Réalisé sous l'égide du ministère auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, l'atelier débutera ce jour à l'hôtel Panorama et prendra fin demain. Les organisateurs misent sur la démarche participative et l'approche inclusive afin d'assainir le secteur.

Trafics illicites. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, la filière or est mise à mal par la dénomination des exploitations informelles, voire illicites. Les ruées vers l'or sont légion et demeurent non maîtrisées, bien que des efforts aient été fournis. Des résultats significatifs commencent timidement à se faire remarquer, mais restent toutefois insuffisants. Par conséquent, les retombées de ce métal précieux pour les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et l'Etat demeurent médiocres.

ANOR. Pour remédier à cette situation, l'ANOR, établissement public à caractère industriel et commercial fut créée en 2015. Il appuie le ministère chargé des Mines dans la mise en œuvre de sa politique aurifère. Concrètement, il participera dans la réalisation des programmes de formalisation et la mise en place des dispositifs juridiques et organisationnels ; toujours dans le dessein d'harmoniser la commercialisation de l'Or à Madagascar. L'ANOR appuie également le ministère de tutelle dans l'appui aux CTD, ainsi que dans la gestion de l'orpaillage et de la collecte d'or.

Traçabilité. Depuis que l'ANOR est opérationnelle, des mesures encourageantes induisant de meilleurs résultats ont été prises. Toutefois, les parties prenantes ont constaté que ces mesures gagneraient à être améliorées par le biais de réflexions encore plus poussées et mieux ciblées. Il importe notamment de maîtriser la traçabilité de l'or, depuis son extraction jusqu'à son exportation. Cette traçabilité permettra en outre d'assurer des retombées socio-économiques tangibles, que ce soit pour l'Etat, les CTD, ou les communautés locales. La formation des orpailleurs et des collecteurs est certes importante dans le processus, mais il s'agit toutefois d'une étape et non d'une fin.

Participants. Tous les acteurs du secteur aurifère ont répondu présent à cet atelier ; à savoir les différents départements ministériels concernés, les organismes rattachés au Ministère des Mines. D'autres entités étatiques sont également présentes, telles que la Banque centrale de Madagascar, des maires des communes particulièrement actives dans le secteur aurifère, la Chambre des Mines de Madagascar et le Comité national des Mines. Le secteur privé ne sera pas en reste, à l'instar des opérateurs économiques et la société civile.