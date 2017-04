Madagascar: Judo in school - Neuf établissements scolaires bénéficiaires du projet

Au futur, le judo figurera parmi les disciplines de compétition des sports scolaires. Neuf établissements dans six villes seront initiés pour cette phase de lancement du « judo in school ».

Rendre accessible la pratique du judo au sein des établissements scolaires, c'est l'objectif du projet « Judo in school ». Une initiative rendue possible grâce à la collaboration tripartite entre le ministère de l'Education nationale, la fédération internationale de judo et la fédération malgache de judo. La signature de la convention de partenariat s'est déroulée, hier, à Anosy entre Paul Rabary, Siteny Randrianasoloniaiko et Marius Vizer. Neuf établissements scolaires dans les villes d'Antsirabe, de Toamasina, d'Antananarivo, de Toliara, d'Antsiranana, de Fianarantsoa, de Mahajanga, de Moramanga et de Fort-Dauphin vont bénéficier d'une initiation à la pratique du judo.

50 pays. « Le judo c'est une bonne école de la vie. Nous allons inculquer aux enfants et aux jeunes générations les valeurs du judo qui sont le respect, l'amitié, la discipline et l'honneur. C'est la fédération internationale qui se chargera des salaires des coaches pendant un an et tous les matériels nécessaires » a indiqué le numéro Un du judo mondial, Marius Vizer. Lancé en 2015 par la fédération internationale, le judo in school recouvre actuellement près de 50 pays dont Madagascar.

A l'horizon 2020, l'objectif de l'IJF est que ce projet touchera 200 pays. « Actuellement, six fédérations sportives travaillent avec le ministère pour la préparation de la relève à savoir l'athlétisme, le tennis, le basket-ball, le football, le rugby et voilà le judo. Ce n'est que le début, mais, dans l'avenir, l'objectif est que le projet recouvrera tout le territoire national. C'est un honneur pour Madagascar de figurer parmi les pays bénéficiaires du judo in school » a expliqué le ministre de l'Education Nationale, Paul Rabary. Présente lors de cette cérémonie, la présidente de la ligue d'Analamanga, Vola Elena Raoilison ne peut que se réjouir de cette nouvelle. « Ce projet cadre dans la politique de la ligue d'Analamanga dans la promotion de la discipline ».