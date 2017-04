Madagascar: Pouvoir - Un crédit de plus en plus réduit

Le manque apparent de réaction de l'Etat laisse penser qu'il va se contenter d'un « statu quo ». En ne répondant à aucune des interpellations qui lui sont adressées, il va avoir à l'usure tous ceux qui lui demandent d'agir. Le calcul est évident et il espère tabler sur une certaine lassitude de la population, les sujets d'actualité ne manquant pas. Cependant, cela ne devrait pas se passer comme d'habitude, car cette affaire est emblématique à plus d'un titre. Son traitement a eu le soutien de la communauté internationale. Même si le pouvoir arrive à passer ce cap, il n'en sortira pas indemne. Il traînera ce boulet jusqu'à l'élection présidentielle de 2018.

L'insécurité reste un des fléaux de la vie quotidienne des Malgaches. Les bandes de détrousseurs qui écument les quartiers de la Capitale agissent au vu et au su de tout le monde, et même parfois sous les yeux de certains représentants des forces de l'ordre. Cette atmosphère d'angoisse et de peur dans laquelle vivent les citoyens entretient la défiance de ces derniers vis-à-vis des pouvoirs publics. Le sujet qui captive l'opinion depuis un peu moins de deux semaines est bien évidemment cette affaire Claudine qui donnait l'impression d'un début de moralisation de la vie politique. On connaît la suite des événements, mais l'ensemble des forces vives de la nation est mobilisée et ne veut pas voir la dame Claudine échapper à la justice.

L'insécurité reste le lot quotidien des citoyens malgaches et les trois jours du week-end dernier l'ont montré à l'envi. Mais le sort de la dame Claudine intéresse toujours au plus haut point l'opinion nationale. Ce sont les deux principaux sujets qui risquent de réduire comme peau de chagrin le crédit de l'équipe au pouvoir.

La trêve pascale est terminée et c'est maintenant le retour à une réalité bien terne ponctuée par les faits divers sordides et les péripéties de l'affaire Claudine.

