Madagascar: Lettre de lecteur - L'affaire Claudine et le Bianco

Dieu a doté notre île de richesses incroyables. Mais nous sommes devenus leurs propriétaires appauvris, tout en étant assis sur une mine d'or. Nous voilà devenus l'un des pays le plus pauvre du monde à cause de la corruption, de la mauvaise gouvernance, des violations de l'État de droit, des élections falsifiées. La République de Madagascar est devenue une République de façade. Prenons-en conscience ensemble.

L'affaire Claudine a réveillé les Malgaches dans leur lutte contre la corruption. Pour la première fois depuis leur création, le Bianco et la Chaîne pénale anti-corruption ont reçu des soutiens. Des magistrats saisissent l'occasion pour se refaire une virginité. On assiste à un éveil, à un sursaut de mobilisation. Oui à l'indépendance du Bianco et de la Chaîne pénale anti-corruption. Non à une justice sélective.

