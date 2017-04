Madagascar: Agriculture - Hausse des importations de riz

Et actuellement, la hausse du kilo du riz est très visible sur le marché. Sur les étals, certains types de riz se vendent déjà à près de 3 000 ariary le kilo dans des endroits reculés. A Antananarivo, le riz local ou encore le makalioka dépassent la barre des 2 000 le kilo, et se vendent aux environs de 2.200 ariary. Il faudra attendre quelques semaines pour que les récoltes de la grande moisson arrivent sur le marché.

« En 2016, Madagascar a importé environ 197 722 tonnes de riz d'après les statistiquse de la Direction des Douanes, une baisse de -28% soit 77 000 tonnes par rapport à l'année 2015 d'une part et le plus bas en termes d'importation sur les 4 dernières années d'autre part », explique toujours l'Observatoire du riz dans son bulletin.

Les stocks des grossistes ont été surveillés de près. L'importation de riz a permis au gouvernement de maîtriser le prix du riz sur le marché. Voilà pourquoi, plus de 40 000 tonnes ont été importés pour la période de janvier et février.

