Congo-Kinshasa: Echos des clubs congolais - Pamphile Mihayo confirmé entraîneur principal de Mazembe !

Les performances de Mihayo avec Mazembe avait franchi les frontières, parce qu'il va participer deux fois de suite à la Coupe du Monde des clubs de la Fifa. En 2009, il termine 6ème du tournoi, soit à l'avant dernière place, et en 2010, il va jusqu'en finale, amplement disputée contre l'Inter de Milan avec le légendaire Samuel Eto'o fils aux commandes. Score final de cette finale historique (0-3). De retour au pays, Pamphile Mihayo prendra sa retraite, et entamera aussitôt une nouvelle aventure d'entraîneur. Il s'inscrit d'abord à l'école du Franco-Sénégalais Lamine Ndiaye. Puis, il passe par plusieurs autres écoles notamment, celle de Patrice Carteron et d'Hubert Velud. Tout dernièrement, il a été à l'école de Thierry Froger. En six ans, Pamphile Mihayo aura appris beaucoup jusqu'à mériter la charge d'entraîneur principal de Mazembe à 41 ans, puisqu'il est né le 17 septembre à Lubumbashi. Il ne nous reste qu'à lui souhaiter bonne chance. Allez-y.

Pamphile Mihayo n'est pas né de la dernière pluie. C'est un joueur de football qui a fait son temps. Il a débuté sa carrière dans les années 90 au sein même du TP Mazembe. Il y est resté jusqu'à 1998, lorsqu'il est transféré à Kinshasa au sein de Daring Club Motema Pembe pour une saison ; la saison 1999. En 2000, il rentre à la maison, au Tout-Puissant Mazembe jusqu'à la fin de sa carrière en 2010. Pamphile Mihayo a évolué au poste de milieu de terrain, mais aussi comme défenseur central. Il a fait parler de son talent tout au long de sa carrière, jusqu'à mériter le brassard du capitaine de l'équipe. Comme palmarès, Pamphile Mihayo a gagné la Ligue de champions de la Caf avec le TP Mazembe en 2009 et 2010. Il a gagné la Super coupe de la Caf en 2010. Au niveau national, Mihayo a gagné la Linafoot en 2000, 2001, 2006, 2007 et 2009.

Il, c'est l'ancien capitaine des Corbeaux, Pamphile Mihayo Kazembe qui a tout appris chez les grands, et qui devient, à ce jour, l'entraîneur titulaire du Tout-Puissant Mazembe Englebert. Il sera secondé par David Mwakasu comme premier Assistant, et Robert Kidiaba Muteba comme préparateur des gardiens.

