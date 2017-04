Congo-Kinshasa: Linafoot - Dcmp gifle Bukavu Dawa 4-1 !

Ce jeudi 20 avril, le Fc Renaissance reçoit le Tout-Puissant Mazembe Englebert au stade des Martyrs. De retour au pays en provenance de l'Algérie pour les barrages de la Caf, le Tout-Puissant Mazembe a posé ses valises à Kinshasa, où Renaissance l'attend pour le match de la deuxième journée. A Kinshasa, la délégation de Mazembe a été précédée par un groupe de joueurs restés à Lubumbashi. Il s'agit d'Anthony Vanden Borre, Patou Kabangu, Aimé Bakula, Yaw Frimpong et trois autres jeunes qualifiés aussi pour le championnat national : Lumière Banza, Jacskon Muleka, Glody Likonza, ainsi que le très expérimenté Robert Kidiaba qui continue à faire partie de l'effectif des gardiens de but tout en assurant leur encadrement. Un match important pour les deux équipes, surtout pour Mazembe qui n'a pas encore gagné depuis le début de cette phase de play-off, et aussi pour les Kinois amoureux du football qui vont se déplacer en masse. Mazembe-Renaissance, ce sont des retrouvailles après un premier face-à-face au mois de septembre dernier à la Super-Coupe de la RDC, au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu. Mazembe s'était imposé par un score de 3 buts à 1. Renaissance va sûrement s'y mettre pour prendre sa revanche. Le dimanche 23 avril, Renaissance sera face à un autre grand, l'As Vclub. Puis, Mazembe poursuivra son périple à Mbuji-Mayi contre Sa Majesté Sanga Balende.

A la reprise, Motema Pembe va passer à la vitesse supérieure, en inscrivant coup sur coup en l'espace de 10 minutes, trois jolis buts. Jean-Marc Makusu Mundele à la 50ème minute, Vinny Bongonga à la 51ème minute, et Kazadi Kasengu pour un doublé à la 60ème minute. L'entraîneur de Bukavu Dawa, Guillaume Ilunga, n'a plus rien compris. Après le match, il a évoqué l'inexpérience de ses poulains, surtout dans le repositionnement quand il y a perte de ballon, a-t-il précisé.

A la mi-temps, le score Dcmp-Bukavu Dawa était pourtant de 1 but partout. Dcmp a ouvert la marque à la 2ème minute par Kazadi Kasengu sur une passe de Ricky Tulengi, et, Bukavu Dawa a égalisé à la 15e minute sur un corner.

