Congo-Kinshasa: Gouvernement Tshibala - Tous les détails sont là !

Les tractations vont bon train quant à la formation de l'équipe du Gouvernement Tshibala. A tout dire, la publication des heureux élus n'est plus qu'une question de quelques temps.

Mais, il sied de dire que bien d'aspects de cet Exécutif ont été déjà déterminés lors des discussions directes du Centre Interdiocésain et, par ailleurs, coulés soit dans l'Accord de la Saint Sylvestre, soit dans les 98 pourcents du draft de l'Arrangement Particulier. En effet, la taille, le dispatching des portefeuilles entre les composantes et, enfin, la dénomination, in globo, des Ministères ont été déjà arrêtés. Et, puisque c'est selon l'esprit et la lettre de l'Accord du 31 décembre 2016 qu'il clame agir, le Président Joseph Kabila qui, au finish, devra user de son pouvoir discrétionnaire pour nommer, s'y conformera, certainement.

Zoom

D'abord fixé à 46, le nombre de postes à pourvoir a été revu à la hausse comme l'indiquait, lors des négociations directes, une source sûre. "Les composantes en discussion autour de la CENCO ont revu à la hausse l'effectif des membres au sein du prochain Gouvernement de transition en vue de régler le problème de partage qui se posait. Ainsi, le nombre des Ministres et Vice-ministres passe de 46 postes à 53 ". Quant à l'attribution des Ministères, les parties prenantes jadis au Centre Interdiocésain avaient trouvé un compromis. Sous l'égide des évêques catholiques, elles étaient tombées d'accord pour l'attribution des 18 Ministères et 3 Vice-ministres à la Majorité présidentielle (MP).

Treize Ministères et 3 Vice-ministres pour le Rassemblement -aujourd'hui bipolarisé-, et 8 Ministères ainsi que 3 Vices-ministères pour l'Opposition ayant participé au dialogue de la cité de l'Union Africaine. Il avait été aussi décidé que l'Opposition Républicaine de Léon Kengo Wa Dondo disposera de deux Ministères et 1 Vice-ministre et, en outre, 2 Ministères et 1 Vice-ministre ont été donnés à la société civile signataire de l'Accord du 18 octobre et non signataire. Le Front pour le Respect de la Constitution a été et demeure le seul participant à ne pas avoir des postes car, n'étant pas demandeur.

Ce qui reste

De toutes les questions sur le Gouvernement à venir, outre les noms des Ministres et Vice-ministres, il y a quelques contours qui restent floue. Il s'agit, entre autres, du partage des Ministères de souveraineté, à savoir : le Ministère de l'Intérieur et Sécurité, des Affaires Etrangères et Coopération, de la Défense Nationale et, évidemment, de la Justice. A ce lot, il fallait aussi ajouter quelques autres portefeuilles clefs à l'instar des finances et de la communication. Sur ces questions, les dialogueurs avaient levé l'option que le Premier Ministre allait parvenir à une entente lui-même avec l'autorité de nomination, l'institution Président de la République. Il sied de rappeler qu'au Centre Interdiocésain, ces problématiques ont été des véritables pommes de discorde. La Majorité Présidentielle, par ses délégués, jugeait que les Ministères de souveraineté, puisque relevant de la compétence du Chef de l'Etat, conformément à la Constitution, ne pouvaient, aucunement, être occupés par des opposants, des personnes ne faisant pas par principe partie de sa famille politique. Ce, même au nom d'un compromis politique devant consacrer une cogestion.

Pour sa part, le Rassemblement, du moins dans son ancienne configuration, campait sur le fait qu'il fallait gérer tout réellement avec la mouvance et non jouer au figurant à ses côtés parce que si crise il y a au pays, c'est bel et bien parce que le pouvoir n'avait pas organisé des élections fin 2016 comme le prescrit la constitution. Le Rassemblement aile Olenghankoy, à travers son Premier Ministre Bruno Tshibala, va-t-il rester sur cette position ? Et s'il le fait, a-t-il assez de poigne pour avoir gain de cause ? Ces questions auront sous peu des réponses mais pour plusieurs analystes, leur capacité à donner au peuple des élections, à l'issue de cette gestion, si elle a lieu, dépend de la manière dont ce point sera traité entre Kabila et Tshibala.