Cote d'Ivoire: Audience - Le président de la Cour africaine des Droits de l'Homme et des peuples chez Ouattara

En visite en Côte d'Ivoire, l'Honorable Juge Sylvain Ore, président de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, a été reçu en audience hier, au Palais de la République par Alassane Ouattara. L'hôte du président de la République a indiqué être venu exprimer au chef de l'Etat ses remerciements pour le soutien inconditionnel que la Côte d'Ivoire apporte au mandat de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

Il a rappelé que la Côte d'Ivoire a non seulement ratifié le Protocole portant création de la Cour, mais qu'elle a également fait la déclaration qui permet aux individus et aux organisations non gouvernementales (ONG) de saisir directement la Cour Africaine. Toute chose, selon lui, qui permet à la Côte d'Ivoire de figurer aujourd'hui parmi les pays africains ayant fait cette déclaration. « C'est un fait extrêmement notable dans le monde du contentieux international », a fait savoir Sylvain Ore. Poursuivant, il a dit avoir saisi l'occasion pour l'informer le Président de la République de ce que la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples tenait à organiser des activités très importantes en Côte d'Ivoire au cours de cette année. « Nous voulons, organiser cette rencontre en Côte d'Ivoire pour marquer notre reconnaissance vis- à-vis de ce pays pour son engagement en faveur de la gouvernance et de la question des Droits de l'Homme sur le continent africain », a-t-il justifié.

Il a précisé que la réunion sur le « Dialogue judiciaire continental » va regrouper les sommités africaines et étrangères du monde judiciaire. Cela, a-t-il insisté, dans le cadre de la célé- bration de la 47ème Session ordinaire de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples prévue à Abidjan du 13 au 24 novembre 2017. Toute chose qui, a-t-il poursuivi, feront de la Côte d'Ivoire, la capitale judiciaire de l'Afrique pendant un moment, en particulier pour ce qui est de la protection des Droits de l'Homme sur le continent. Le secrétaire général de la Présidence de la République, le ministre Patrick Achi, et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, ont pris part à cette rencontre.