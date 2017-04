Cote d'Ivoire: A'salfo (Commissaire général du FEMUA) - "La mort de Papa Wemba, la chose la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie"

interview

Initié par le groupe Magic System, le Femua (Festival des musiques urbaines d'Anoumabo) sera du 25 au 30 avril prochain à sa 10ème édition. Laquelle se tiendra à Abidjan et à Adiaké. Commissaire général de l'événement, Salif Traoré dit A'salfo, lead-vocal de Magic System, dévoile, dans cet entretien, les principales articulations du festival.

Aussi revient-il sur la disparition subite de Papa Wemba, le 24 avril 2016, lors de la 9ème édition. Avec émotion, il évoque ce drame qui l'a profondément bouleversé, et explique pourquoi le festival a décidé cette année de rendre un grand hommage au célèbre artiste congolais. Bien entendu, il n'occulte pas la célébration des 20 ans de carrière de Magic System et la sortie du nouvel album du quatuor.

Quel bilan faitesvous des 10 ans du Femua ?

Dix ans après, c'est l'état d'esprit dans lequel, on est, qui est, pour moi, le plus important. Il y a une certaine fierté d'avoir cru en ce festival et d'être parvenu à l'imposer. Il y a aussi le fait que nous avons fait preuve d'une régularité assez rare pour ce type d'événements. Le Femua, c'est 10 éditions sans discontinuer. Cela dit, je ne suis pas trop friand des bilans qui te laissent parfois croire que tu as atteint le but, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un satisfecit total, du point de vue organisation et évolution du festival, même si beaucoup reste encore à faire. Nous sommes, pour être francs, satisfaits du niveau atteint aujourd'hui.

Avez-vous, en toute franchise, été surpris par l'ascension rapide du Femua ?

Oui. Dire que nous n'avons pas été surpris c'est être prétentieux. Je vous fais une confidence. Si à la création du Femua, je voyais le festival devenir ce qu'il est aujourd'hui, j'aurais eu peur de m'engager. Très vite, il est devenu un grand festival, une référence. Cela est dû aussi à tout le soutien qu'on a pu avoir ici et là. Nous avons pu avoir le soutien de nos partenaires certes, mais aussi des Ivoiriens, de la plus haute autorité du pays aux populations. Nous avons eu le soutien de tout le monde. Et c'est cela qui a porté le festival. On est vraiment content qu'il soit arrivé là.

On ne sait pas ce qu'il nous réserve. Je voyais le Femua à ce niveau dans 20 voire 30 ans, mais pas au bout de 10 ans. Cela est dû aux sacrifices de beaucoup de personnes : le comité d'organisation, les partenaires qui ont mis les moyens, les autorités du pays avec à leur tête le Président de la République, les institutions qui ont jugé bon de nous accompagner.

Justement, qu'est-ce qui fait la force du Femua ?

A : Ce qui fait la force de ce festival, ce n'est ni l'organisation ni l'image de Magic System, c'est plutôt son ADN, à savoir le volet social. Ce qu'on retient de plus positif aujourd'hui au Femua, c'est la construction des écoles, la réhabilitation des hôpitaux. C'est ce qui fait l'exception du Femua, sinon c'est un festival comme tout autre. Le bien-être des populations associé au contenu du Femua fait de lui un festival de réfé- rence sur le continent.

La 10ème édition du Femua se tiendra du 25 au 30 avril prochain à Abidjan, autour du thème : « L'Afrique face au défi du réchauffement climatique ». Pourquoi ce choix maintenant ?

Parce que c'est maintenant ou jamais. Quand on parle du réchauffement climatique, on croit que c'est une problématique scientifique. Personne n'y prête attention. Les populations ne se sentent pas concernées par le phé- nomène, alors que la menace est réelle. Le premier discours du président Jacques Chirac fut sur le continent africain. C'était à Durban. Il disait que notre planète brûle et nous regardons ailleurs. Plusieurs années après, nous regardons toujours ailleurs. Nous avons donc compris que les politiciens et les scientifiques ne peuvent pas résoudre ce problème.

Il fallait donc que nous, les acteurs culturels, qui sommes des leaders d'opinion, nous engagions dans la lutte, surtout que la musique est un vrai canal de communication sur le continent africain. Et le Femua peut-être une belle plateforme pour exprimer cela. L'Afrique, qui est le continent qui pollue le moins l'environnement, sera paradoxalement la première victime des catastrophes liées au réchauffement climatique. Donc, il faut sensibiliser nos frères africains sur l'importance de changer nos comportements, de prendre en compte ce danger qui est une menace permanente pour la survie de notre planète. C'est donc maintenant qu'il faut le faire sinon ça sera trop tard.

Quelles seront les innovations majeures de ce Femua 10?

Ce sont celles que nous n'avons pu faire l'année dernière, à savoir la décentralisation du Femua à l'intérieur du pays. Cette année, nous ferons le concert de clôture à Adiaké. Il y aura aussi la délocalisation du volet sportif du festival : le tournoi de football et le cross populaire vont se dérouler à Adiaké. Nous aurons également une opération de reboisement, le Femua Kids, qui a eu lieu l'année et le Carrefour Jeunesse, qui caractérise le volet scientifique du festival où il sera question notamment de réchauffement climatique. Le nombre de jours du festival a augmenté.

Au lieu de deux soirées de concert, Anoumabo va en accueillir finalement trois. Globalement, le festival va passer de 4 à 7 concerts. Et puis, les concerts qui finissaient à 6h du matin, vont maintenant s'achever à 2h du matin, afin de permettre aux gens d'avoir de l'énergie le matin. La programmation artistique va passer de sept artistes par nuit à quatre, histoire de permettre aux artistes de s'exprimer tranquillement, sans la pression du timing. Un cycle du Femua s'est achevé, un nouveau commence. Il faut donc l'entamer avec des innovations majeures.

A propos du plateau artistique, certains observateurs le trouvent moins alléchant que celui de certaines éditions pré- cédentes du Femua. Qu'en pensez-vous ?

Après 10 éditions, c'était difficile de faire mieux que ce que nous avions fait par le passé. D'ailleurs, on ne peut pas dire que c'est une affiche moins allé- chante. Dans notre budget, on sent que c'est une affiche alléchante au vu de tout ce qui a été dégagé pour les artistes. On ne peut pas dire qu'avoir Tiken Jah, Salif Kéïta, Black M sur le plateau est une affiche moins allé- chante. Pour moi, c'est même l'une des affiches les plus alléchantes du Femua, avec une programmation plus diversifiée et une rencontre des générations. De Salif Kéïta à Singuila.

C'est aussi une rencontre de styles : reggae, coupé décalé, zouglou, rap et r&b. Nous avons aussi des artistes anglophones, à l'image de Bisa Kdei qui vient du Ghana pour donner le meilleur de luimême. C'est une édition qui rime également avec un hommage à Papa Wemba. Vous savez, quand une programmation est faite, elle est sujette à des commentaires. Je pense qu'il faut plutôt féliciter le Femua parce qu'en dix ans, aucun artiste ne s'est produit deux fois. Cela dit, tous ceux qui sont passés déjà au Femua sont susceptibles d'y revenir à partir de la 11ème édition, car c'est un nouveau cycle que nous commençons.

La 9ème édition a été marquée hélas par la mort de Papa Wemba. On vous a vu très marqué par ce drame. Aviez-vous eu envie de tout lâcher ?

Je suis celui qui a toujours demandé, à travers mes chansons, aux gens de ne jamais baisser les bras. Dire que je voulais baisser les bras ? Non. Mais, je l'avoue, c'était une période difficile, douloureuse, exécrable. C'était une peine indescriptible. On vivait à la fois la peine de perdre quelqu'un qu'on aimait beaucoup et en même temps la douleur de constater que c'est sur son événement que cette personne décède. Cela fait donc deux poids à supporter. A cela s'ajoutent toutes les critiques acerbes qu'il y a eu contre ma personne. Dans une période comme celle-là, on a besoin de soutien. C'est pourquoi, je remercie le peuple ivoirien de m'avoir soutenu dans son ensemble. Les autorités ivoiriennes se sont levées comme un seul homme pour porter à bras le corps cet événement tragique.

C'est ce qui m'a permis de tenir coup. Je souhaite que cela n'arrive à personne. Même pas à mon ennemi, si j'en avais. C'était dur à vivre. Même actuellement, j'évoque avec émotion ce drame. Nous avons connu beaucoup de choses malheureuses dans notre vie, mais la chose la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie, c'était la mort de Papa Wemba au Femua. Je ne crois pas qu'il y ait eu, avant ce drame, une difficulté qui m'ait autant troublé. Soit tu as la foi, tu crois en Dieu et tu te relèves, soit tu as une tentation, qui te fera croire que Dieu n'existe pas et t'amènera dans des déboires. Il ne fallait pas trahir ma foi. C'est elle qui m'a permis de prendre de la hauteur, de me relever. Douze mois après, j'en parle avec beaucoup d'émotions. Je pense que Dieu a joué un rôle très important dans cette épreuve-là.

On le disait malade. Dans quel état était-il avant sa montée sur scène ?

Il se portait bien. C'est pourquoi, sa mort a fait beaucoup de bruits. Cinq minutes avant sa montée sur scène, il faisait ses étirements dans les loges. Il a écrit tranquillement son conducteur, puis l'a retouché. Papa Wemba avait hâte de venir au Femua comme s'il savait qu'il avait rendez-vous avec son destin à ce festival. Vous, en tant que journaliste, l'avez vu à la conférence de presse. Il ne présentait aucun signe de fatigue. Cela devait arriver.

Mais des bruits, les plus fous, ont circulé sur sa mort. D'aucuns ont parlé de micro empoisonné...

Pour nous, il n'était pas essentiel de répondre à ces bruits. Vous savez, quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes libre dans votre manière d'agir. Je ne voulais pas me précipiter pour répondre à tout ce qui se racontait. Je crois en Dieu. Intérieurement, je me disais qu'il ferait tôt ou tard, la lumière sur cette affaire. Cette histoire d'empoisonnement du micro a tellement pris de l'ampleur que j'ai été interrogé par le procureur sur cette question. Les gens pensent que l'histoire de Papa Wemba s'est terminée comme ça. Ah non. Il y a eu une enquête. Je suis allé aux auditions de la justice et j'ai donné ma version des faits. Le manager de Papa Wemba et son épouse ont également subi un interrogatoire. Nous avons été convoqués au Tribunal.

J'ai entendu des gens dire que c'est le petit de Ouattara, il est donc protégé. Bien au contraire, l'affaire a été instruite en justice. La police a mené des enquêtes qui m'ont suivi jusqu'aux funérailles de mon batteur Pepito. Pendant que je le pleurais, j'ai répondu encore aux questions de la justice. Tout est dans un dossier judiciaire. La mort de Papa Wemba n'est pas restée sans suite. Je suis d'ailleurs content qu'il y ait eu cette enquête, parce qu'elle permettra de faire toute la lumière sur ce drame. C'est dommage que Papa Wemba soit mort au Femua, mais ce n'est pas la première fois non plus qu'un artiste meurt à un festival, sur une scène. Myriam Makéba et d'autres artistes sont partis dans les mêmes conditions. Pour le Femua, la polémique a enflé parce que le spectacle était retransmis en direct.

Il y a aussi la fuite sur les réseaux sociaux de la photo présentant le corps de Papa Wemba, le torse nu. Elle a fait beaucoup de bruits et choqué une bonne partie de l'opinion. D'où est partie la fuite ?

C'est vraiment dommage que cela soit arrivé. La fuite est partie de la clinique. Ce n'est pas une photo qui a été prise ailleurs. Cela montre hélas comment l'humanité a perdu de sa valeur. Des gens trouvent le temps de faire ce genre de photos et les publient sur les réseaux sociaux sans penser à la famille du défunt et aux âmes sensibles que cela pourrait choquer. J'ai été écœuré de voir ça. Nos enquêtes nous ont permis d'identifier l'auteur de la photo. Mais, dans l'immédiat, le plus urgent pour nous n'était pas de mettre cette personne aux arrêts, mais plutôt de rendre hommage à Papa Wemba. Qu'on l'ait photographié ou pas, cela ne le ramènerait pas à la vie. Il ne fallait donc pas créer une polémique dans une polémique. C'est quelqu'un de la clinique qui a fait la photo et l'a filée à un ami journaliste, qui a voulu, d'après lui, faire le buzz. Ce journaliste, je le vois à nos activités. Je le laisse avec sa conscience.

Vous avez donc décidé d'honorer la mémoire de Papa Wemba avec le baptême d'une rue d'Anoumabo à son nom et le concert de son orchestre Viva la Musica. Mais, ces événements auront lieu avant le début officiel du Femua. Pourquoi ?

A : Lors du Femua 9, Papa Wemba n'a pas terminé son concert. Il est venu pour donner une heure et trente minutes de concert, mais il est tombé au bout de 20 minutes. Il n'a donc pas pu faire les 70 minutes restantes. Et Dieu seul sait combien il aurait voulu terminer ce concert. Pour respecter sa volonté, on ne pouvait pas le faire changer d'édition du Femua. C'est la 9ème édition du Femua qu'il voulait boucler. Il était donc important pour nous de permettre aux enfants qu'il a formés, ceux avec qui il était venu pour cette 9ème édition, de pouvoir terminer ce concert, afin que Papa Wemba soit en paix dans sa dernière demeure. C'est cette parenthèse que nous avons voulu fermer, en décidant d'organiser cet hommage le 24 avril 2017.

C'est une manière pour nous de dire aux gens que le 24 avril doit être désormais fêté un peu partout. Le 24 avril 2018, Kinshasa prendra la relève et ainsi chaque année, le 24 avril, Papa Wemba sera magnifié. Cela nous permettra de nous rendre là-bas. Mais, il appartenait au Femua de donner le ton de cette célébration. Notre ministre de la Culture et de la Francophonie (Maurice Bandaman) a pris sur lui le soin d'inviter son homologue de la RD Congo à venir prendre part à cette cérémonie. Les sapeurs sont en train de s'organiser pour offrir un vrai défilé. Papa Wemba était le pape de la sape. Donc ses archevêques viendront défiler pour lui. Nous déposerons sur le site du festival une gerbe en sa mémoire, il y aura des prières dans les églises et les mosquées, et dans la soirée, il y aura ce grand concert que Papa Wemba voulait terminer, en présente de sa veuve. Et on attaquera le lendemain la 10ème édition du Femua.

Justement ce 10ème Femua sera marqué par un volet social dense avec la construction de deux écoles, d'un centre de santé et d'un logement social. Qu'est-ce qui explique cet engagement social si fort pour une seule édition du festival ?

C'est une double joie pour nous. C'est inédit en Côte d'Ivoire qu'un festival puisse atteindre 10 éditions. Nous n'avons pas fait de formation en entreprenariat culturel. C'est notre foi et notre détermination qui nous ont amenés à cette 10ème édition du Femua. Nous nous sommes fixés un objectif, celui de permettre d'ici 2020 à 3000 enfants de pouvoir aller à l'école. A cette 10ème édition, nos partenaires, qui ont cru en nous, ont voulu redoubler d'efforts pour nous accompagner. Cette année, nous avons pu avoir de nouveaux partenaires qui ont accepté de nous accompagner sur le volet social.

Nous avons pu ainsi obtenir la construction de deux écoles, celle d'un dispensaire. Nous allons aussi offrir un logement social à une famille qui en a besoin. On a des enfants qui sont intelligents à l'école mais ne vivent pas dans un confort minimum pour pouvoir bien mener leurs études. Des personnes compétentes vont mener une enquête pour trouver la famille qui mérite d'habiter le logement. Peut-être le Femua 10 sera une ouverture pour offrir chaque année deux écoles. Ainsi en 2020, nous aurons 12 écoles, ce qui sera au-delà de nos objectifs et permettra à 3600 enfants d'être scolarisés.

Vous avez signé, il y a quelques mois, une convention avec une association pour l'installation de bibliothèques dans les écoles Magic System. Où en êtes-vous avec ce projet aujourd'hui ?

Le projet porte sur la construction d'une bibliothèque par an. La première sera installée dans l'EPP Magic System d'Anoumabo. Elle est en train d'être finie. Lors de l'ouverture du Femua 10, nous allons procéder à la remise de cette bibliothèque. La deuxième sera offerte à l'EPP Magic System de Bangolo, la 3ème l'EPP Magic System de Séguéla, la 4ème à Gagnoa et la 5ème à Odienné.

Vous initiez cette année une tournée africaine pour célé- brer les 20 ans de Magic System. Combien de concerts allez-vous donner ?

C'est 20 ans, 20 concerts. Nous visiterons au total 15 pays. Des pays qui nous ont accueillis au début de notre carrière. Nous avons dédié ces 20 ans de Magic System à l'Afrique, pour témoigner notre reconnaissance. C'est celle qui nous a vus naître et grandir. Cette tournée va nous permettre de parcourir, à nouveau, l'Afrique de l'ouest, l'Afrique centrale. Ça commence à Abidjan le 28 juillet et ça finit à Malabo (Guinée Equatoriale), le 31 décembre. Nous avons réuni tous les artistes de Côte d'Ivoire avec la nouvelle génération et nous allons chanter ensemble tous les succès de Magic System pour donner quelque chose de plus frais, et montrer qu'il y a un brassage entre les artistes ivoiriens. Ils ont donné leur accord, mais nous sommes tellement pris que nous n'avons pas encore eu le temps d'aller en studio. On a invité tout le monde. Les chansons ont été déjà choisies, on sait qui chante quoi. Ce sera une très belle expérience.

Votre nouvel album sort le 9 juin prochain. Quelle sera sa coloration ?

A : L'album qui sort en France a une coloration internationale. Nous avons travaillé en featuring avec Soprano. En Afrique, nous sortirons le projet de reprise des succès de Magic System, en juillet avant le début de la tournée. Un seul titre figurera à la fois sur ces deux albums. C'est la chanson en hommage à Pepito (ex-batteur et chef de l'orchestre de Magic System). Vous aurez l'occasion de l'écouter au mois de mai à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Pepito.