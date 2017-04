Cameroun: Bouba Hamadou - « Nous avons réhabilité 100 km de routes »

interview

Quelles sont les grandes lignes du plan de campagne de votre commune?

Les investissements socio-économiques vont nous accaparer tout au long de cette année. En dehors de la mise à disposition des points d'eau potable dans tous les villages, la construction et l'équipement des salles de classe, la commune va axer ses efforts sur le désenclavement des zones dont l'accès n'est pas aisé. Nous allons ainsi réaliser plus de 34 kilomètres de routes, chaque année. Nous allons construire deux mares artificielles, qui vont fonctionner avec l'énergie solaire à Doubbel. Il faut aussi le dire : grâce à un appui de 671,722 millions de F de la Mission de développement intégré des Monts Mandaras (MIDIMA), nous allons construire la retenue d'eau de Soukoungouo ; une réalisation qui va générer beaucoup d'opportunités d'emplois. Car, cette retenue d'eau sera un centre de pêche. Pour tout dire, l'arrondissement de Petté s'apprête à se muer en un vaste chantier.

Comment entendez-vous réaliser les différents projets retenus ?

Nous comptons énormément sur l'Etat et les Organisations non-gouvernementales qui, d'ailleurs, ne cessent de nous appuyer dans la réalisation de la plupart de nos projets de développement. Dans cet ordre d'idées, cette année, l'Etat, à travers les ministères l'Administration territoriale et de la Décentralisation et de l'économie de la Planification et de l'Aménagement du territoire, a mis à notre disposition une dotation de 54,5 millions Fcfa, dans le cadre du Budget d'investissement public (Bip). Cette enveloppe va servir, entre autres, à l'ouverture des routes et la réfection de certaines écoles. La dotation générale, pour ce qui concerne la décentralisation est, de 150 millions. Nous attendons du Programme national de développement participatif (PNDP), 288 millions F, qui vont nous aider dans la construction et l'équipement des salles de classe.

Préparez-vous déjà votre réélection en 2018 ?

Nos projets n'ont rien à voir avec les élections de 2018. C'est mon travail. En 2015, nous avons réhabilité 100 kilomètres de route. Et ce n'était pas en prévision d'une élection. Je ne suis pas en train de défendre un mandat. Je suis maire RDPC, depuis 1996. Et mes réalisations parlent d'elles-mêmes. Les populations me voient tous les jours à l'ouvrage. Ces populations m'estiment. Et grâce à cette confiance des populations appréciant mes actions, je suis aujourd'hui à mon quatrième mandat. C'est peut-être aussi mon dynamisme qui amène les partenaires au développement, à apporter un appui considérable dans la réalisation des projets sociaux à Petté.