Cameroun: Des Pme améliorées au Kaizen

La technique, d'origine japonaise, vient de profiter à treize entreprises à Douala.

«Nous avons appris à éliminer les gaspillages. A travers des gestes simples, nous avons gagné en propreté, en espace. » Léontine Moussy, responsable d'une Sarl, a vu son entreprise bénéficier du projet Kaizen, mis en œuvre dans le cadre de la coopération nippo-camerounaise. Hier, 18 avril, se tenait à Douala la cérémonie de clôture de la 3e session de formation des consultants du projet 5S/Kaizen, sous le thème « Amélioration de la qualité et de la productivité des Pme ».

Pendant cinq semaines, des Pme de divers secteurs (fabrication mécanique, fourniture industrielle, agro-alimentaire, menuiserie, etc.) ont accueilli les consultants stagiaires de Kaizen. Des différentes interventions, il ressort que les entreprises ainsi visitées en ont tiré de multiples avantages : gains de temps consécutifs à un meilleur rangement des outils ; instauration des fiches de contrôle pour améliorer les activités et services à fournir ; réduction jusqu'à 20% de la consommation d'énergie électrique, etc. Louise Tala Kuate, promotrice de Sarl, a parlé d'un « impact positif au sein de [sa] société, où il y a eu dialogue entre employés et employeur », débouchant sur de meilleures performances pour l'entreprise. Avant d'émettre un vœu : « Nous espérons qu'en 2017 Kaizen ne nous lâchera pas ». Les témoignages faits par les entreprises hier ont constitué, pour Jean Marie Badga, directeur général de l'Agence de Promotion des Pme, un motif de satisfaction. Il a évoqué l'extension de l'opération au reste du pays. « Ce n'est pas seulement à Douala et Yaoundé que les entreprises ont besoin d'améliorer leur compétitivité », a-t-il déclaré.

Représentant le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat à la cérémonie, le Sg du Minpmeesa, Marthe Chantal Mbajon, est revenue sur le Kaizen. Un concept qui demande « une forte implication de la part des employés », une technique de management, bien plus, une philosophie dont la bonne mise en œuvre passe par « la réorientation de la culture de l'entreprise ». La cérémonie de ce 18 avril a également enregistré la présence de représentants de l'ambassade du Japon au Cameroun et de la Jica (Japan International Cooperation Agency).