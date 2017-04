Afrique: OSMA - Un Camerounais, secrétaire général

L'actuel directeur des sports, des activités culturelles et artistiques au ministère de la Défense espère aussi redynamiser les compétitions sportives militaires, dont certaines sont en perte de vitesse ces dernières années. Toutefois, de nouvelles disciplines comme la pétanque et les jeux d'échec devraient avoir d'ici peu, leur Coupe d'Afrique militaire, au même titre que le football, le basket-ball, le judo, la boxe, etc. Le renouvellement des membres du Comité directeur de l'OSMA a porté à la présidence de l'instance, le colonel Cabre du Burkina-Faso.

Le capitaine de frégate Pierre Djendola a été élu secrétaire général de l'Organisation du sport militaire en Afrique (OSMA), à l'issue de l'assemblée générale de l'organisation qui s'est tenue du 5 au 16 mars dernier à Asmara (Erythrée). Jusqu'ici, il assurait l'intérim à ce poste. « Nous allons continuer à travailler pour la redynamisation de l'OSMA et mobiliser les forces armées des pays membres autour d'un idéal commun : la paix, la fraternité et l'entente mutuelle, idéaux portés par les dirigeants des pays », déclare Pierre Djendola.

