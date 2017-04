Sénégal: Education - Les enseignants débrayent demain

Pour les consultations, seuls 3% des cas sont testés positifs pour le paludisme et le même pourcentage est… Plus »

En janvier dernier, le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (Cusems), rappelons-le, avait déposé un préavis de grève pour exiger du gouvernement le respect des accords. Les camarades d'Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du Cusems, exigent le paiement des sommes dues aux enseignants au titre des rappels. Ils avaient indiqué que 43.000 enseignants attendent un matricule ou un acte d'intégration et 23.000 environs un acte de validation.

S'y ajoutent la formation diplômante des instituteurs adjoints et son effectivité pour les titulaires de diplômes spéciaux. Aussi, les enseignants veulent une gestion démocratique des personnels enseignants et l'ouverture des négociations sur l'augmentation de l'indemnité de logement des enseignants.

