Cote d'Ivoire: Coopération - Des députés européens et un vice-ministre vietnamien chez M. Soro

Le président de l'Assemblée nationale a eu des audiences avec les Parlementaires de l'Union européenne et une délégation vietnamienne.

Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, a eu, hier, une séance de travail, à l'hémicycle avec une délégation de la Commission du commerce international du Parlement de l'Union européenne, conduite par Lange Berndt. Cette délégation séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite de travail en vue d'échanger avec les autorités ivoiriennes sur divers sujets. L'Assemblée nationale a été la première institution avec laquelle les Parlementaires de l'Ue ont discuté. Les sujets touchant les accords Ue/Acp ont été abordés. La délégation de l'Ue s'est réjouie d'avoir signé un accord intermédiaire avec la Côte d'Ivoire. Elle espère pouvoir signer un accord régional. Les Parlementaires de l'Union européenne ont exprimé leur satisfaction d'avoir discuté avec ceux de la Côte d'Ivoire. Ils ont affirmé être engagés à trouver un accord avec la Côte d'Ivoire et la Cedeao. Pour Lange Berndt, Il y a de nombreux défis liés à ces accords de partenariat économique. « Nous voulons travailler à la mise en œuvre pour qu'il se fasse au profit des populations. Cela passe par la construction d'infrastructures. Il faut indiquer que la ratification des accords est une chose et sa mise en œuvre en est une autre. De ce fait, il est important que nous soyons accompagnés par toute la société civile et les Parlementaires ivoiriens. Nous sommes là pour ces valeurs qui nous sont communes. Alors, il est nécessaire que nous puissions travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations et du développement durable du pays », note le chef de la délégation.

Guillaume Soro invité au Vietnam

Guillaume Soro a, par la suite, reçu le vice-ministre des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam, Vu Hong Nam. « J'ai l'honneur de visiter la Côte d'Ivoire au nom de la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam. Et je tiens à remercier le président Guillaume Soro qui nous a accueillis. J'ai exprimé notre souhait de promouvoir, d'intensifier la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam dans tous les domaines. Notamment dans les domaines politique et diplomatique. Ainsi que dans le domaine économique », fait-il savoir.

Le vice-ministre vietnamien a rassuré Guillaume Soro que son pays est disposé à augmenter la valeur des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. « Il y a des représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que les représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie et des hommes d'affaires dans la délégation. Le Vietnam souhaite davantage contribuer à réaliser votre objectif visant à devenir un pays émergent en 2020 », conclut-il. Vu Hong Nam a remis une invitation de la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam à Guillaume Soro pour une visite au Vietnam.

Après ces deux audiences, le président de l'hémicycle a présidé une réunion du Bureau de l'Assemblée nationale pour la présentation du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire qui sera soumis aujourd'hui en séance plénière pour adoption.

Rappelons que la Conférence des présidents s'est réunie la semaine dernière pour proposer ce calendrier.