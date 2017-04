Cameroun: Grande distribution - Le marché local à l'ère des grandes enseignes

Après Leader Price et Casino, le marché national enregistre l'arrivée des hypermarchés tels que FNAC et Carrefour. Une concurrence pour les locaux tels que Santa Lucia et Dovv .

Carrefour, un des géants mondiaux de la grande distribution, a annoncé en début d'année son entrée sur le marché camerounais. Le leader français de la grande distribution, compte ouvrir des centres commerciaux qui comporteront plusieurs boutiques et grands espaces pour la vente et la distribution des produits étrangers et locaux, et la représentation des grandes marques.

En dehors des boutiques Carrefour, on y retrouvera près de 17 marques de divers produits tels que les médicaments, vêtements, chaussure, produits cosmétiques, annonce Carrefour. Une arrivée qui coïncide avec celle de son concurrent FNAC, annoncée pour fin avril dans la ville de Douala, précisément au centre commercial Super U à Bali. L'enseigne de vente de biens culturels, de loisirs et de produits techniques veut poursuivre ainsi son expansion sur l'Afrique subsaharienne au Sénégal et au Cameroun après l'ouverture de deux magasins à Abidjan en Côte d'ivoire.

Ces grandes enseignes viennent concurrencer Leader Price et Casino déjà présent au Cameroun depuis plusieurs années mais aussi les supermarchés locaux tels que Santa Lucia et Dovv. Un mouvement que les experts expliquent par la croissance en hausse généralement dans les pays africains. « Les enseignes veulent prendre leur part du gâteau dans la croissance de l'Afrique. Il existe un véritable potentiel », relève Ali El Guicher, ingénieur en merchandising et consultant retail indépendant pour l'Afrique dans le magazine Etmarketingmag.

Depuis 2004, le continent connaît un taux de croissance d'environ 5% en moyenne. Selon le FMI l'Afrique subsaharienne devrait connaître des taux de croissance en constante augmentation et continuera à jouer un rôle moteur dans la croissance économique mondiale. Par ailleurs, les habitudes de consommation évoluent rapidement surtout pour la classe moyenne.

« Il existe une volonté chez les africains de suivre les tendances occidentales de consommation », analyse le consultant chez Retail. Il faut également noter que la signature des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique centrale constitue un facteur de motivation pour les enseignes européennes.

Les centres commerciaux font de plus en plus leur apparition et regroupent des grandes marques internationales très diversifiées sur une même zone. Les grandes marques veulent leur place dans ces centres et cela génère du flux client à condition qu'il existe de l'animation de temps en temps dans les espaces qui n'en n'ont pas assez.

« Il faut, selon moi, de la théâtralisation à l'intérieur des magasins et des boutiques mais aussi de l'animation dans les galeries et les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux », conseille l'expert.