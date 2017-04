Cameroun: 1 500 militants du Sdf et de l'Undp au Rdpc

Les élites de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er conduits par Alhadji Younoussa Issa Maroua, membre du comité central du Rdpc, ont procédé à l'installation de deux lampadaires au marché de Bamyanga. Selon lui, il s'agit de l'apport des élites et de la section au développement et à l'émergence du quartier Bamyanga.

Aujourd'hui, nous avons décidé d'offrir cette victoire en 2018 au Rdpc. Parce que nos camarades d'hier étaient des égoïstes et des hommes sans parole. Tout ce qu'ils ont promis n'a pas été réalisé », a affirmé Younoussa Hamed Mallam Bako, devenu président du comité de base Ojrdpc de Bamyanga Emergence. Les défections ont également touchés l'Add. En effet, un groupe de 150 personnes a quitté l'Add de Garga Haman Adji pour rejoindre les rangs du Rdpc. Ils ont pris leur carte d'adhésion et de cotisation du parti de Paul Biya.

Pour sa part, Alhadji Djidda Mohamed, le nouveau président du comité de base Rdpc de Bamyanga Emergence, a affirmé avoir rejoint le Rdpc parce que la somme des frustrations et de promesses non tenues par l'Undp a fini par les pousser à la démission. « Nous voulons être réalistes dans nos choix. Etre avec ceux qui nous soutiennent de manière quotidienne », a-t-il déclaré. Selon lui, il s'agit d'un choix de coeur. Prenant la parole l'ancien président des jeunes de l'Undp a ajouté : « Ceux que vous voyez ici aujourd'hui sont les artisans de la victoire de l'Undp à Ngaoundéré 1er en 2013.

350 militants du Sdf des quartiers Bamyanga et Haut-plateau ont aussi rejoint les rangs du parti de Paul Biya. « C'est l'aboutissement d'une longue série de tractation avec les nouveaux militants qui a duré plusieurs mois. Aujourd'hui, ils sont des militants et responsables du Rdpc dans le quartier Bamyanga. Avec eux, nous voulons construire un nouveau Rdpc pour l'émergence de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er », a affirmé Abbo Bello, le président de la section Rdpc vina-sud 1 A.

C'est à la l'esplanade de la grande place du marché de Bamyanga, à Ngaoundéré, que la cérémonie d'accueil des militants partis des rangs de l'Undp et du Sdf a eu lieu. Les élites de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er conduites par Abbo Bello, le président de la section Rdpc vina sud 1A et Alhadji Younoussa Issa Maroua, membre du comité central du Rdpc et Ahmadou Dawa, le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Ngaoundéré, ont tous pris part à la cérémonie d'accueil des nouveaux militants du Rdpc.

