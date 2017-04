Cameroun: Bamenda - Rentrée morte des écoles confessionnelles et laïques

Dans le secteur public, une poignée d'élèves fréquentant la section anglophone a fait un retour dans les salles de classe. En attendant les estimations, les responsables d'établissements n'ont pas hésité à parler des «effectifs en nette augmentation» aux lycées bilingues de Medakwe et de Down-Town, à l'Ecole publique (Ep) de Up Station, par exemple. D'un établissement public à l'autre, le staff administratif fait preuve d'une assiduité surprenante.

Les mêmes images sont également perceptibles dans quelques établissements secondaires catholiques, tels que Our Lady of Lord et Sacred Heart. A la Presbytarian Secondary School (Pss), la rentrée scolaire n'a pas été suivie. «Je ne suis pas surpris de cette situation, j'en suis habitué depuis que les mouvements de grève ont commencé », s'indigne un parent, visiblement affecté. Il en parle presque les yeux larmoyants.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.