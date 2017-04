Ile Maurice: Marchés - L'or sur une tendance haussière

«On ne refuse pas de se rendre aux Chagos. On refuse d'y aller en tant que visiteurs !» C'est ce que… Plus »

Nul besoin de courir après les lingots. Investir dans l'or se fait le plus souvent par le biais d'un fonds de placement coté en Bourse. Depuis 2014 , un tel fonds se transige à la fois sur la Bourse de Maurice et celle de Johannesburg. Le Chief Executive de la Bourse de Maurice, Sunil Benimadhu, soutient que «NewGold demeure un produit stable avec un rendement relativement appréciable. C'est un produit qui investit directement dans les lingots d'or». Du coup, l'évolution des cours de NewGold en Bourse dépend à la fois de l'évolution du cours de l'or et de l'évolution de la parité dollar/roupie, vu que les titres de NewGold sont négociés en roupies à la Bourse de Maurice.

En parallèle, la demande d'or physique en Inde, qui dispute la place de premier acheteur du métal jaune à la Chine, a augmenté en mars. Selon les statistiques du ministère indien des Finances, les importations ont augmenté de façon significative, à 120,8 tonnes en mars. De plus, la saison des mariages, qui s'accompagne d'une tradition d'offrir de l'or, vient de commencer en Inde. Une raison de plus, estiment les analystes, pour faire grimper son cours.

Le contexte actuel comporte de nombreuses instabilités géopolitiques associées à des risques de conflits : les négociations du Brexit, les élections en Europe et les relations russo-américaines, sans compter la situation tendue au Moyen-Orient et en Corée du Nord.

Cette tendance correspond aux prévisions des 35 analystes et traders interrogés par Reuters l'année dernière. Ils avaient estimé que le cours de l'or passerait à 1 331 dollars l'once, soit son niveau le plus élevé depuis 2013 quand l'or avait chuté de 28 %.

Les conditions sont-elles réunies pour une envolée prochaine de l'or ? Les tensions géopolitiques telles que le conflit nord-coréen et les incertitudes sur l'avenir de l'Europe rendent les marchés nerveux, ce qui alimente l'attrait de l'or comme valeur refuge. À cela s'ajoute une hausse de la demande physique pour le métal jaune de la part de la Chine et de l'Inde.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.