Cameroun: Lutte contre Boko haram - Des militaires tués à Sambisa

Les combattants islamistes ont multipliées les attaques des convois des Fan ,abattant même un hélicoptère d'attaque et ses combattants. L'armée nigériane a aussi annoncé que la forêt de Sambisa pacifiée devait servir de site d'entraînement et d'aguerrissement de ses soldats , des vidéos avaient été publiées montrant des bulldozers en travaux de construction d'une autoroute au coeur de Sambisa...

En septembre 2016, les services d'intelligence de l'opération Alpha avaient révélés avec précision l'emplacement, les coordonnées et l'organisation du camp où se cachait Abubakar Shekahu. Des centaines de personnes vivaient dans ce grand village sur les flancs des monts Mandara dans les confins de Sambisa. Ces informations avaient été révélées par une femme chargée de la préparation et du convoiement des kamikazes de Boko haram.

