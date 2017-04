Cameroun: Premier coup de canon pour Bassogog

Or, Dockal, son coéquipier, venait de rater un penalty une minute avant. Il a fallu attendre la seconde période pour que l'équipe adverse change la physionomie du match. Ainsi, les visiteurs vont égaliser à la 79ème mn (1-1). Malgré le sursaut offensif de l'international camerounais et les siens, le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Grâce à l'unique réalisation de son club, le Camerounais permet à son équipe d'obtenir un point.

Cette fois, le meilleur joueur de la Can gabonaise, où son pays a été auréolé d'un cinquième titre continental, renoue avec le chemin des filets. Le compteur bloqué depuis la demi-finale de cette compétition s'est ouvert samedi dernier, lors de la cinquième journée du championnat de D1 chinoise. Henan Jianye recevait Jiangsu Suning. C'est d'ailleurs Christian Bassogog qui ouvre le score dès la 13ème mn et permet à son club de prendre l'avantage psychologique à domicile (1-0).

Le but tant attendu par les fans de Christian Bassogo est finalement là. Après son transfert pour Henan Jianye (d'un montant de 7 millions d'Euros, soit près de 4,6 milliards de Fcfa, pour une durée de cinq ans), un club évoluant en Chinese Super League, la dénomination du championnat de D1 en Chine. Et depuis son arrivée à l'Empire du milieu, il n'a pas fait trembler les filets.

