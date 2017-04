Cameroun: Mise en demeure de la COMICODI à la CAMWATER pour refaire les routes de la capitale Yaoundé suite aux travaux

document

Monsieur le Directeur de la CAMWATER,La fête du 20 mai est généralement un moment de forte fréquentation de la capitale politique du pays. Des étrangers et des citoyennes et des citoyens de l'intérieur, affluent pour des distractions, des contemplations.

Cette année, la capitale est de part en part, piochée, trouée, faite de ruelles et de semblants d'avenues creusées sauvagement. On a l'impression de tranchées des champs de bataille d'Irak ou de Syrie. On ne compte plus les fractures d'adultes et d'enfants, tombés dans ces pièges à ciel ouvert.

Aussi, face à un tel mépris, à une telle désinvolture, la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous exprime sa profonde indignation, et vous met en demeure de remettre nos voies dans l'état où vous les aviez trouvés. On ne peut pas, on ne saurait, sous l'argument des travaux, mettre la vie des gens en danger, faire preuve d'une telle humiliation.

Rendez donc public les termes de référence du marché que vous avez passé avec l'entreprise qui creuse partout, afin que les citoyens comprennent ce qui se passe. Pourquoi cela n'arrive que chez nous ? L'habitude des marchés truqués et nourris de commissions, nous laisse exactement dans cette situation, le tout avec un dédain à l'égard du citoyen, dont l'avis ne compte jamais.

Rendez à Yaoundé ses rues, qui ne sont pas déjà dignes d'une vraie capitale moderne..

Très respectueusement citoyenne

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

Copies : CUY