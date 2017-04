Afrique: Entreprenariat - Le Pitch HUB Africa 2017 boucle son road-show africain à Conakry

Après ses succès lors des étapes de Dakar, Abidjan, Libreville et Yaoundé, le Pitch HUB Africa boucle sa tournée africaine dans la capitale guinéenne, le mercredi 26 avril 2017.

Conakry accueille pour la première fois l'épreuve avec la collaboration CJD International avec son antenne guinéenne, CJD Guinée. Une ultime étape en Afrique subsaharienne à l'issue de laquelle, les organisateurs (NGE Impact et Maroc Export) boucleront la liste des prétendants aux Grand Pitch Hub Africa prévu à Casablanca les 4 et 5 mai prochain à Casablanca au Maroc.

A la clé, les 5 meilleurs projets intégreront la plateforme de crowdfunding Afeenity en vue d'obtenir accompagnement et financement, et seront également envoyés en incubation à Singapour ou Las Vegas.

Le pitch HUB Africa arrive pour la première fois en République Guinée et offre aux startups et jeunes entrepreneurs locaux l'opportunité de mettre à l'épreuve leur projet et de se donner une chance de financement.

Le Pitch HUB Africa leur offre également l'opportunité de rencontrer des investisseurs potentiels et d'avoir un premier retour sous forme de feed-back écrit, reprenant les points forts/faibles du projet avec les recommandations du jury. À l'issue d'une compétition où tout porteur de projet et start-up africains peut participer, sont choisis sur chaque pays les 3 meilleurs projets pour prendre part à la grande messe prévue à Casablanca les 4 et 5 mai prochains.

Aboubacar Sidiky Doumbouya salut le passage du Pitch en Guinée, estimant que c'est une perche tendue à la Guinée pour rompre avec l'isolement économique dont le pays fait l'objet en quelque sorte depuis des décennies.